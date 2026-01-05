ভারতে যাবেন কি বাংলাদেশি আম্পায়ার সৈকত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ দল। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিকে বিষয়টি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি। তবে বিশ্বকাপ তো আর ক্রিকেটারদের নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাচ পরিচালনায় থাকেন বিভিন্ন দেশের আম্পায়াররা।
সব ঠিক থাকলে বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকায় থাকতে যাচ্ছেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার তিনি। তাঁকে কি ভারতে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যাবে? বিসিবি যেভাবে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা শঙ্কার কথা উল্লেখ ভারত থেকে আইসিসিকে ম্যাচ সরাতে বলেছে, এই প্রেক্ষাপটে সৈকত ভারতে যাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে।
বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু আজকের পত্রিকাকে আজ বলেন, ‘(যাওয়া না যাওয়া) যার যার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সৈকতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি যাবেন কি না। কারণ, তিনি আইসিসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আইসিসি যদি চায়, বিসিবির সেখানে করার কিছু নেই।’
সূত্র জানায়, বিশ্বকাপের আগেই এ মাসে ভারতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সৈকতের। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ওয়ানডে সিরিজে একজন আম্পায়ার হচ্ছেন সৈকত।