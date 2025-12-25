নোয়াখালীকে অপেশাদার বলছেন বিসিবি পরিচালক

২০২৬ বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ অনুশীলনের মাঝপথেই রাগান্বিত অবস্থায় মাঠ ছেড়ে চলে যান নোয়াখালী এক্সপ্রেসের দুই কোচ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠুর দৃষ্টিতে প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালী অপেশাদার আচরণ করেছে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বাস থেকে ক্রিকেটাররা নামছিলেন। হঠাৎ করেই ক্ষুব্ধ অবস্থায় স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা যায় প্রধান কোচ সুজন ও সহকারী কোচ তালহাকে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে যখন তাঁরা (সুজন-তালহা) মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের বুম-ক্যামেরা ঘিরে ধরে তাঁদের। শোনা যায়, দলটির অনুশীলনের সময় বল নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়েছে। নোয়াখালীর এমন ঘটনা প্রসঙ্গে সিলেটে আজ বিকেলে সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, ‘এটার অর্থ তারা অপেশাদার। এটা তো আমি গভর্নিং কাউন্সিল বলি তাদের ১০টা বল দেন...আমরাই তো দিয়ে দিতাম। অবশ্যই অপেশাদার। এমনকি কোচকেও যদি বলত অন্য দল থেকে যদি না এসে থাকে। এটা খুবই সাধারণ সমাধান। না এলে অন্য দল থেকে আজকে চালিয়ে পরে ফেরত দেওয়া যেত। এটা তো অনেকবার হয়েছে।’
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বল-কাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। শুধু তা-ই নয়, বিপিএল শুরুর আগের দিন অধিনায়কদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন, ফটোসেশন কোনো কিছুই হয়নি। এত অগোছালো অবস্থার মধ্যে বিপিএল আয়োজন করাটা কি ভুল হয়েছে—মিঠুর কাছে আজ এমন প্রশ্ন করেছেন সাংবাদিকেরা। যেখানে আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান মিঠু একই সঙ্গে বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব। উত্তরে বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, এত অল্প সময়ে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে সময়টা আমরা পেয়েছি, অক্টোবরের ১২-১৩ তারিখে দায়িত্ব পেয়েছি; আজ দেখেন এত শর্ট টাইমে এত কিছু করা, এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। কারণ, আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, সত্যিই অনেক কঠিন।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যখন এত বিতর্ক, তখন বিপিএল কি আয়োজন না করলে ভালো হতো—সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঠু বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত তো আমার না। সম্মিলিতভাবে ওপর মহল থেকে নেওয়া হয়েছে।’ বল কেলেঙ্কারিতে অনুশীলনের মাঝপথে ক্ষুব্ধ অবস্থায় সুজন-তালহার মাঠ ছাড়ার মতো ঘটনাকে মিঠু অপেশাদার বলছেন ঠিকই, তবে ম্যাচ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ায় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের প্রশংসা করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব, ‘ভালো কথা হচ্ছে, তারা (নোয়াখালী) পারিশ্রমিকটা দিয়ে ফেলেছে। রংপুর রাইডার্স অর্ধেক দিয়েছে। রাজশাহী ও ঢাকা ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দিয়েছে। একটু আগে শুনলাম, নোয়াখালী ২৫ শতাংশ দিয়েছে। বিকেলে সিলেট দেবে।’ আগমুহূর্তে স্বত্বাধিকারী শূন্য হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব এখন বিসিবির। হাবিবুল বাশার সুমন চট্টগ্রামের টিম ডিরেক্টর, মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে বলে মিঠু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। শেষ হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। বিপিএল শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।