দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।
বিপিএল শুরু হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু এক ঘণ্টা পিছিয়ে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায়। এমনটাই জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
মূলত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সম্প্রতি গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়েছিল, বিপিএলের নতুন পর্বের জন্য কোনো জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করবে না তারা। সে সিদ্ধান্তে অটুট থাকলেও ছোট আকারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাই এক ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু হবে রাজশাহী ও সিলেটের উদ্বোধনী ম্যাচ।
ইনিংস বিরতির জন্য রাখা হয়েছে ২০ মিনিট। সে সময়টাতেও দুই-একটা ব্যান্ড পারফর্ম করবে বলে জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেও এসেছে পরিবর্তন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আগের সূচিতে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৭টায়।
২০২৬ বিপিএলে অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল। তিনটি ভেন্যুতে মোট ৩৪টি ম্যাচ হবে। সিলেট ছাড়া বাকি ভেন্যু দুটি হলো চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা। এবার তুলনামূলক কম ম্যাচ হবে ঢাকায়। এই ভেন্যুতে ১০ টির বিপরীতে সমান ১২টি করে ম্যাচ আয়োজন করবে সিলেট ও চট্টগ্রাম।