এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের এখন মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ নিয়ে উত্তাপ না ছড়িয়ে কি পারে! মাঠে নামার আগেই দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে জমে ওঠে কথার লড়াই।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) গতকাল এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। এই দলে জায়গা হয়নি বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ান-শাদাব খানের মতো ক্রিকেটারদের। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। এই দলে আছেন ফখর জামান-সাইম আইয়ুব-সাহিবজাদা ফারহানদের মতো বিধ্বংসী ক্রিকেটাররা। এবারের এশিয়া কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান রয়েছে পাকিস্তানের গ্রুপে। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে পিসিবি প্রধান নির্বাচক আকিব জাভেদ বলেন, ‘এই ই দলের সামর্থ্য আছে ভারতকে হারানোর। পাকিস্তানের এই দল এশিয়া কাপে ভারতকে হারাতে পারবে।’
বিশ্বের যে স্টেডিয়ামেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হোক না কেন, গ্যালারি থাকে দর্শকপূর্ণ। যদিও দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতায় সাম্প্রতিক সময়ে এটার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও। ভারতের অনেক সাবেক ক্রিকেটারই এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের যে অন্যরকম একটা মাত্রা রয়েছে সেটা বোঝেন জাভেদ। কারণ, তিনি নিজেও তো এক সময় এই ‘যুদ্ধের’ অংশ ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘আপনি পছন্দ করুন বা না-ই করুন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। প্রত্যেক ক্রিকেটার সেটা জানে। যেকোনো দলকে আমাদের দল হারাতে পারে। দুই দেশের উত্তেজনা বোঝে সবাই। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর বাড়তি চাপ দেওয়ার দরকার নেই।’
পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলটাই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলবে। শারজায় ২৯ আগস্ট পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। এই সিরিজে কমপক্ষে চার ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন সালমান আলী আঘারা। ফাইনালে উঠলে পাকিস্তান খেলতে পারবে পাঁচ ম্যাচ। ৯ সেপ্টেম্বর আমিরাতে শুরু হবে আট দলের এশিয়া কাপ। এদিকে ভারত এখনো এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেনি। শিগগিরই তাদের দল নির্বাচন নিয়ে একটি সভা করার কথা। সবশেষ ২০২৩ সালে হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান দুইবার মুখোমুখি হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোতে। একটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। এরপর বৃষ্টিবিঘ্নিত সুপার ফোরের ম্যাচটি দুদিনে গড়ালে ২২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
২০২২ সালে দুবাইয়ে সবশেষ এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। সেবার এশিয়া কাপ হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এবারও মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট হবে টি-টোয়েন্টিতে। সংস্করণ, ভেন্যু যখন মিলে যাচ্ছে, তখন পুরোনো সুখস্মৃতি নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে পাকিস্তান।