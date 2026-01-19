বাংলাদেশ না খেললে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড

এএফপির খবর
নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে কোনোভাবেই ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি। শেষ পর্যন্ত বিসিবি নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে আইসিসিও বিকল্প ভেবে রেখেছে। আইসিসির সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে এএফপি।
মোস্তাফিজুর রহমান ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বলে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। সেই সঙ্গে ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের দাবি জানানো হয়েছে। তবে আইসিসির চাওয়া এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুক বাংলাদেশ। দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠকও হয়েছে।
সম্প্রতি ঢাকায় এসে বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসেছিল আইসিসির প্রতিনিধি দল। সেখানেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি বিসিবি। বিষয়টি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি আইসিসি। ক্রিকইনফোসহ ভারতের আরও বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিসিবিকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এই সময়ে মধ্যে সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে বাংলাদেশকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে আইসিসি।
আইসিসির ওই সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশকে নিয়ে চলমান অচলাবস্থায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডকে ভেবে রেখেছে আইসিসি। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপে যেসব দল জায়গা করে নিতে পারেনি তাদের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে আছে স্কটিশরা। স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রাখা হয়েছে তাদের।
‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। ‘বি’ গ্রুপে শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও ওমানের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের সবগুলো ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। ক্রিকবাজের খবর, সবশেষ বৈঠকে আইরিশদের সঙ্গে গ্রুপ অদলবদলের প্রস্তাব দিয়েছিল বিসিবি। তাতেও সমাধান আসেনি। কারণ সূচি পরিবর্তনে রাজি হয়নি ইউরোপের দলটি। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, ‘বর্তমান সূচি থেকে আমরা সরছি না। এমন নিশ্চয়তা আমাদের দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো অবশ্যই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলব।’