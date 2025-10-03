পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে দেওয়া মারুফার প্রশংসায় আইসিসি ও মালিঙ্গা

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ করেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১৩ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। জ্যোতিদের দুর্দান্ত এই জয়ের ম্যাচে মারুফা আক্তারের বোলিং নজর কেড়েছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের।
কলম্বোয় গতকাল অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন মারুফা আকতার। ৭ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২টি উইকেটই নিয়েছেন ইনিংসের প্রথম ওভারে। পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার ওমাইমা সোহেল, সিদরা আমিনকে প্রথম ওভারের শেষ দুই বলে বোল্ড করেছেন মারুফা আক্তার, যার মধ্যে ওভারের শেষ বলে নেওয়া মারুফার উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। ভিডিওতে মারুফাকে প্রশংসায় ভাসিয়ে মিতালি রাজ বলেন, ‘তার বল অনেক সুইং করেছে। সে সঠিক জায়গায় বোলিং করেছে। সুইং অবশ্যই দরকার। কিন্তু লাইন-লেংথ ঠিক না থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সে টানা ২ উইকেট পেয়েছে।’
ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবারই প্রথমবারের মতো খেলছেন মারুফা। তবে বাংলাদেশি এই নারী ক্রিকেটারের এটা তৃতীয় আইসিসি ইভেন্ট। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ সালে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি। তখন থেকেই মারুফার বোলিংয়ে মুগ্ধ মিতালি। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি আইসিসির ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলছে। যদিও এর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় (২০২৩ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে) যখন আমি ধারাভাষ্য দিচ্ছিলাম, তার বোলিং আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার মতো পেসার একাদশে থাকা অনেক বড় কিছু। গতকাল টানা দুই উইকেট নিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য সেটা অনেক কিছু।’ আইসিসির এই ভিডিও নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লাসিথ মালিঙ্গা পোস্ট করেন। মালিঙ্গা লিখেছেন, ‘নিখাদ স্কিল। দারুণ নিয়ন্ত্রণ ছিল বলের ওপর। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি।’
পাকিস্তানের দেওয়া ১৩০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশ ১১৩ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে। জ্যোতির দল এখন অবস্থান করছে দুইয়ে। বাংলাদেশের নেট রানরেট +১.৬২৩। এক ও তিনে থাকা অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের নেট রানরেট +১.৭৮ ও +১.২৫৫। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৭ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। গুয়াহাটিতে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচ।