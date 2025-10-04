ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে আড়াই দিনও লাগল না ভারতের

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা করেছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটারদের মতো ছড়ি ঘুরিয়েছেন ভারতের বোলাররাও। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ছড়ি ঘোড়ানো ভারত ম্যাচটি জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে পরশু। তবে এই ম্যাচের ফল আসতে আড়াই দিনও লাগেনি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচে খেলা হয়েছে ২১৭ ওভার ২ বল। পড়েছে ২৫ উইকেট। ১৪০ রানে জিতে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।