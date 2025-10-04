হোম > খেলা > ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিতে আড়াই দিনও লাগল না ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা করেছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটারদের মতো ছড়ি ঘুরিয়েছেন ভারতের বোলাররাও। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ছড়ি ঘোড়ানো ভারত ম্যাচটি জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছে পরশু। তবে এই ম্যাচের ফল আসতে আড়াই দিনও লাগেনি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচে খেলা হয়েছে ২১৭ ওভার ২ বল। পড়েছে ২৫ উইকেট। ১৪০ রানে জিতে শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা