অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিরাপত্তা জোরদার করল ভারত

অস্ট্রেলিয়ার দুই ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে ভারত সফরকারীদের কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে জন্য ভারতের রাস্তায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায়। এমন ঘটনার পর ক্রিকেটারদের আতঙ্কমুক্ত করতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যায়, ইন্দোর থেকে ৬২০ কিলোমিটার দূরে মুম্বাইয়ের একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার অ্যাশলে গার্ডনার ও তাঁর সঙ্গিনী মনিকা রাইট।
তখন সেলফি তুলে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মনিকা। তিনি তখন অ্যাশলে গার্ডনারকে মেনশন দিয়েছেন এবং লিখেছেন, ‘পুলিশি পাহারায় ক্যাফেতে নেওয়া হয়েছে।’ মনিকার সেলফিতে তাঁদের গাড়ির ঠিক পেছনেই বাইকে দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখা গেছে।
ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিএ শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছিল, ‘অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার ইন্দোরে এক ক্যাফেতে হাঁটছিলেন। তখন দুই মোটরসাইকেল আরোহী অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন তাঁদের। দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।’
ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) শনিবারের এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া দলের সিকিউরিটি ম্যানেজার ইন্দোরের এমআইজি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে আকিল নামে অভিযুক্ত এক বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করেছিল। এসআই নিধি রঘুবংশী জানিয়েছেন, দুই ক্রিকেটার টিম হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের অনুসরণ করছিলেন ও তিনি দুই অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারকে শ্লীলতাহানি করেছিলেন।
ইন্দোরের ঘটনার আগে থেকেই নারী ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে দাবি মহারাষ্ট্র পুলিশের। ইন্ডিয়া টুডেকে মহারাষ্ট্র পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘১৮ অক্টোবর প্রথম যেদিন অনুশীলন শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকেই নারী ক্রিকেটারদের হোটেলে নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করেছি। এ ছাড়া ক্রিকেটারদের স্টেডিয়াম থেকে হোটেল বা হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে আসা-যাওয়ার পথে তাদের পুলিশি নিরাপত্তা দিচ্ছি।’
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।