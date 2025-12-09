ইংল্যান্ডের শঙ্কা বাড়িয়ে ছিটকে গেলেন উড, বদলি কে

পার্থের পর ব্রিসবেন, অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ২ টেস্টের একটিতেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। দুটি ম্যাচেই ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে সফরকারী দল। টানা ২ হারে যখন উঁকি দিচ্ছে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা, তখন বড় ধরনের ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড।
অ্যাশেজ সিরিজের বাকি ৩ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন মার্ক উড। এই পেসারের বাঁ হাঁটুর পুরনো চোট নতুন করে ফিরে এসেছে। দেশে ফিরে চোট থেকে সেরে উঠর লড়াই শুরু করবেন ৩৫ বছর বয়সী বোলার। এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
উডের চোট নিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, বাঁ হাঁটুর ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় এই সপ্তাহের শেষ দিকে উড দেশে ফিরে আসবেন। এরপর সুস্থতা এবং পুনর্বাসনের জন্য সে মেডিকেল টিমের সঙ্গে কাজ করবেন।
উডের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে ডাকা হয়েছে ম্যাথু ফিশারকে। ২০২২ সালের মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় এই পেসারের। এরপর আর ইংলিশদের হয়ে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার উডের চোটে প্রায় ৪ বছর পর ডাক পেলেন ফিশার।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার সময় গত ফেব্রুয়ারিতে বাঁ হাঁটুতে চোট পান উড। চোট থেকে সেরে উঠতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো হয়। সতর্কতার অংশ হিসেবে কয়েকদফা পেছানো হয় তাঁর মাঠে ফেরার সময়। অবশেষে পার্থ টেস্ট দিয়ে প্রত্যাবর্তন হয়। সে ম্যাচের পর হাঁটুতে ব্যথা বেড়ে যায় তাঁর। এজন্য ব্রিসবেন টেস্টে খেলতে পারেননি উড। শেষ পর্যন্ত শঙ্কা সত্যি করে অ্যাশেজ সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় উড লিখেছেন, ‘অ্যাশেজ থেকে ছিটকে পড়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি। চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলাম। ৭ মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং পুনর্বাসনের পরেও পুনরায় হাঁটুতে ব্যথা ফিরে এসেছে। দলের কেউই এটা আশা করেনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অ্যাশেজ খেলতে এসেছিলাম। ইনজেকশন এবং চিকিৎসা নেওয়ার পরও বুঝতে পারছি, যতটা শঙ্কা আছে আমার হাঁটুর সমস্যা তার চেয়েও বেশি।’