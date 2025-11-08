অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সেমির আগেই শেষ বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে হংকং সিক্সেসের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছিল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচটিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে ৯ বলে ৩২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তবে শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে স্রেফ উড়ে গেল বাংলাদেশ।
স্বাগতিক হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি গতকাল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। কিন্তু আজ শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরেই উঠল না আকবরের বাংলাদেশ। হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে ৫৪ রানে হেরে যাওয়ায় সেমিতেই খেলা হলো না বাংলাদেশের।
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেট ১৪৯ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যালেক্স রস (৫০) ও বেন ম্যাকডারমট (৫১) ফিফটি করেছেন। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, রাকিবুল হাসান নিয়েছেন একটি করে উইকেট। পাহাড় সমান লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩ রান করে বাংলাদেশ। অধিনায়ক আকবর শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলমের ব্যাট থেকে এসেছে ৬ রান। আবু হায়দার রনির ১৮ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস শুরু হারের ব্যবধানটা কমাতে পেরেছে। ৭ ছক্কা ও ২ চার মেরেছেন তিনি। ৬ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় আকবরের দল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস গ্রিন নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১১ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন রস। ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।
বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেও ভারত ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বে। আজ সকালে ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে কুয়েতের কাছে ২৭ রানে হেরেছে দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। বোল পর্বে এরপর কার্তিকের দল ৪ উইকেটে হেরেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে। ভারত এরপর খেলবে নেপালের বিপক্ষে। ভারত-নেপাল ম্যাচটি হবে আজই।