পাকিস্তানের মতো সংবাদ সম্মেলন বাতিল করলে কী শাস্তি হওয়া উচিত, জানালেন গাভাস্কার

এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। যেটা ভালো লাগেনি ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারের। তাই এমন কিছুর পুনরাবৃত্তি হলে সংশ্লিষ্ট দলকে শাস্তির পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে হাত না মেলানো ইস্যুতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ দাবি করেছিল পাকিস্তান। অন্যথায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট হুমকি দেয় দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও পাকিস্তানের দাবি রাখেনি আইসিসি। এজন্য শেষ পর্যন্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেললেও সংবাদ সম্মেলনে হাজির হননি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা।
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ রাত সাড়ে আটটায় ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ম্যাচটির আগে গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল তাদের। এদিনও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। তবে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলন না করার কারণ জানায়নি সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। আরও একবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল করায় পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন গাভাস্কার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে গাভাস্কার বলেন, ‘আমি জানি না পাকিস্তানের সংবাদ সম্মেলন বাতিলের পেছনের কারণ কী। তবে যতদূর জানি, সংবাদ সম্মেলন বাধ্যতামূলক। যদি দলগুলো তা না করে, তাহলে আমি নিশ্চিত নই যে শাস্তি কী হবে। বর্তমান বিশ্বে মিডিয়ার জড়িত থাকা এবং অবগত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়ার সাথে খোলা যোগাযোগ বজায় রাখা অপরিহার্য। সূত্র বা অনুমানের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে দলগুলোর উচিত সরাসরি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানানো। সেটাই ভালো হবে। সম্ভবত পাকিস্তান মনে করে যে তাদের ভাগ করে নেওয়ার মতো কিছুই নেই। তাদের এই মনোভাব আমাকে অবাক করে না।’
সংবাদ সম্মেলন বাতিল করলে কোন ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন গাভাস্কার, ‘যদি নিয়ম বইতে এমন কিছু থাকে যে সংবাদ সম্মেলনে যোগদান বাধ্যতামূলক, তাহলে সম্ভবত ভবিষ্যতে কোনো দল তা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে একটি পয়েন্ট কাটা যেতে পারে। এটি একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।’