তবু অস্বস্তিতে দিন পার করল নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ডের জন্য অম্লমধুরই বলা চলে। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২০৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ৪ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিয়েছেন ব্লেয়ার টিকনার। সেই টিকনারকেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে স্ট্রেচারে করে।
টস জিতে আজ শুরু হওয়া ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের ৬৭তম ওভারের ঘটনা। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে অভিষিক্ত কিউই পেসার মাইকেল রেকে ফাইন লেগে ঠেলে দেন টেভিন ইমলাচ। যদিও সেটা লেগবাই ছিল। সে যা-ই হোক, টিকনারের মিসফিল্ডিংয়ে বলটা চারই হয়ে যাচ্ছিল। ডাইভ দিয়ে তিনি চার ঠেকানোর পর কাঁধের ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ মাঠে চিকিৎসক এসে স্ট্রেচারে করে টিকনারকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান। কিউই এই পেসারের সম্ভবত বাঁ কাঁধের হাড়ের স্থানচ্যুতি হয়েছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট দিয়েই নিউজিল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারের টেস্টে অভিষেক হয়েছে। মাইকেল রের মতো আজ প্রথম টেস্ট খেলতে নামছেন মিচেল হে। এর আগে ৭ ওয়ানডে ও ১২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে এটা তাঁর প্রথম ম্যাচ। দুই কিউই ক্রিকেটারের অভিষেকের দিনে মাঠ ছেড়েছেন তাঁদের সতীর্থ টিকনার। ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ড শেষ করেছে বিনা উইকেটে ২৪ রানে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্বোধনী জুটিতে ৬৬ রান যোগ করেন জন ক্যাম্পবেল ও ব্র্যান্ডন কিং। ১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে কিংকে এলবিডব্লু করে জুটি ভাঙেন টিকনার। মুহূর্তেই উইন্ডিজ ২৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৩ রানে পরিণত হয়। খেই হারানো নিউজিল্যান্ড এরপর দিশা পায় রস্টন চেজ ও শাই হোপের ব্যাটিংয়ে। চতুর্থ উইকেটে ১০২ বলে ৬০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তাঁরা (হোপ-চেজ)। ৪৬তম ওভারের তৃতীয় বলে হোপকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন টিকনার। ৮০ বলে ৮ চারে ৪৮ রান করেন হোপ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক চেজকেও (২৯) দ্রুত ফেরান টিকনার। ৫৬তম ওভারের চতুর্থ বলে টিকনারের বলে ইনসাইড এজ হয়ে ফেরেন চেজ। ম্যাচে সেটা টিকনারের চতুর্থ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৫ ওভারে ২০৫ রানে গুটিয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে হোপের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন ক্যাম্পবেল। টিকনারের ৪ উইকেটের পাশাপাশি মাইকেল রে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন জ্যাকব ডাফি ও গ্লেন ফিলিপস। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৯ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৪ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে। লাথাম ৭ ও ডেভন কনওয়ে ১৬ রানে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ৫৩১ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে (২০২*) করে ম্যাচটা ড্র করেছিল ক্যারিবীয়রা। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে।