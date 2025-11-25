তারপরও কেন বিশ্বকাপে একই গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

এশিয়া কাপের পর্দা নেমেছে আরও দুই মাস আগে। এরপরও পাকিস্তান-ভারত ম্যাচের কিছু ইস্যুতে এখনো আলোচনায় উঠে আসে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টটি। সমালোচনা এবং বিতর্কের মুখে পরবর্তীতে কোনো বৈশ্বিক আসরে একই গ্রুপে এই দুই দলের দেখা হয় কিনা সেটাই আলোচ্য বিষয় ছিল। বহুল আকাঙ্খিত পাক-ভারত লড়াই থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে না ভক্তদের।
আজ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। যেখানে গ্রুপ ‘এ’তে পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান। অর্থাৎ আবারও পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার দ্বৈরথ দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে খেলবে না–২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে আইসিসি। এই নিয়ম অনুযায়ী, সবশেষ কয়েকটি বৈশ্বিক আসরে হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের খেলা।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলো হবে সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কাতে। দলটি ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে লঙ্কা দ্বীপে। অন্যথায় শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ গড়াবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।
সবশেষ এশিয়া কাপে তিনবার মুখোমুখি হয় পাকিস্তান ও ভারত। কাশ্মীর হামলার জের ধরে টুর্নামেন্টটিতে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি সূর্যকুমারের দল। যেটা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। এরপর আরও একাধিক ইস্যুতে সমালোচিত হয়েছে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি। এতকিছুর পরও পাকিস্তান ও ভারতকে আলাদা গ্রুপে রাখেনি আইসিসি। এই দুই দলের ম্যাচকে ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান এবং টিভি সত্ত্ব থেকে বাড়তি আয় করা যায়। মূলত এজন্যই বিতর্কের পরও টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ও ভারতকে একই গ্রুপে রেখেছে আইসিসি সেটা বলা বাহুল্য।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ভারত-পাকিস্তান মহারণ ১৫ ফেব্রুয়ারি। ম্যাচটির ভেন্যু কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম। ‘এ’ গ্রুপে বাকি তিন দল নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
আয়োজক হিসেবে সরাসরি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে পাকিস্তান। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধাক্কা খেয়েছিল সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। সেবার তাদের সুপার ওভারে হারিয়ে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মাটে নামবে পাকিস্তান। প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত।