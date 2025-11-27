আমিরকে পেয়ে ‘হুংকার’ দিয়ে রাখল সিলেট

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আমিরের একটি ছবি পোস্ট করেছে সিলেট। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সিলেট টাইটান্সে যোগ দিলেন মোহাম্মদ আমির। সরাসরি চুক্তি নিশ্চিত! প্রস্তুত থাকুন। আগুনের গোলা আসছে।’ আঞ্চলিক ভাষায় সিলেট লিখেছে, ‘আমারে মিস করসো নি বা ভাই? আইচ্ছি ফিরিয়া! উড়াইলাইমু।’
জাতীয় দলকে বিদায় বললেও নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন আমির। বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে এই পেসারের। সবশেষ ২০২৩ সালের আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। এবার সিলেটের আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর। সিলেট ছাড়াও চিটাগং ভাইকিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইগার্সের হয়ে বিপিএল মাতিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচে বল হাতে আমিরের শিকার ৫২ উইকেট। বিপিএলে ব্যাট হাতেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে।
আমির ছাড়াও সরাসির চুক্তিতে পাকিস্তানের আরও এক ক্রিকেটার সাইম আইয়ুবকে দলে টেনেছে সিলেট। এর আগে দুর্দান্ত ঢাকা ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। তাঁর পরিসংখ্যান ভালো নয়। ৭ ম্যাচে ব্যাট হাতে করেছেন ১০৫ রান। এক ম্যাচে বল করলেও উইকেট পাননি সাইম।
নিলামের আগে দেশি ক্যাটাগরি থেকে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদকে দিয়ে সে কোটা পূরণ করেছে সিলেট। নিলামের আগেই তাই দল নিয়ে আশা দেখছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভক্তরা।