লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোকে কঠিন শাস্তি দেবে বিসিবি

লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ব্যাপারে এবার কঠোর হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ সেটা নিশ্চিত করেছে বোর্ড। নতুন মৌসুমের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও তৃতীয় বিভাগ বাছাইয়ের লিগ থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হতে যাচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনো দল সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে লিগে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে কিংবা শুরুর পর প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করলে সংশ্লিষ্ট দলটি অযোগ্য ঘোষিত হবে ও রেলিগেশনে চলে যাবে। সেই মৌসুমে দলটির পুনরায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অযোগ্য ঘোষণার বা প্রত্যাহারের আগে যদি দলটি এক বা একাধিক ম্যাচে অংশ নিয়ে থাকে, তবে সেই ম্যাচগুলোর পূর্ণ পয়েন্ট প্রতিপক্ষ দলকে দেওয়া হবে। মূল ফল বিবেচিত হবে না।
দল অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর সূচি অনুযায়ী তাদের বিপক্ষে যেসব দলের খেলার কথা ছিল, প্রতিপক্ষ দলগুলো আপনাআপনি ম্যাচের পূর্ণ পয়েন্ট পাবে। লিগ শুরুর আগে যেসব দল আনুষ্ঠানিকভাবে খেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করবে, তাদের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নয়। কোনো মৌসুমে দুটি বা তার বেশি দল অংশগ্রহণ না করা বা প্রত্যাহারের কারণে অবনমিত হলে রেলিগেশন লিগ হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫–২৬ মৌসুমে এই ধারার আওতায় কয়টি দল অবনমিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে সিসিডিএম নির্ধারণ করবে ২০২৬-২৭ মৌসুমে কয়টি দল খেলবে।
বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হয়েছে ৬ অক্টোবর। নির্বাচনের আগেই লিগ বর্জনের হুমকি দিয়েছিল আবাহনী-মোহামেডানসহ ৪৮ ক্লাব। তাদের দাবি ছিল নির্বাচন বাতিল করা। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে আর বিসিবি কয়েকটি ক্লাবকে বুঝিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাতে রাজি হয়েছে।