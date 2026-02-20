হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাকিস্তান বাংলাদেশে আসছে ৯ মার্চ, সব ম্যাচ মিরপুরে

ক্রীড়া ডেস্ক    

সবশেষ এশিয়া কাপে মুখোমুখি হয়েছিল দুদল। ছবি: সংগৃহীত

৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল–বিষয়টি আগেই চূড়ান্ত ছিল। তবে সিরিজের সূচি নিয়ে এত দিন কিছু জানায়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অবশেষে আজ ওয়ানডে সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

সিরিজ খেলতে আগামী ৯ মার্চ ঢাকায় পা রাখবে পাকিস্তান দল। পর দিন অর্থাৎ ১০ মার্চ দলীয় অনুশীলনে অংশ নেবে সফরকারীরা। ১১ মার্চ মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। একই ভেন্যুতে বাকি ম্যাচ দুটি হবে ১৩ ও ১৫ মার্চ। সবকটি ম্যাচ শুরু হবে স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া দুইটায়। এক বিবৃতিতে বিসিবির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে সবশেষ ২০২৫ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফর করেছিল পাকিস্তান। সেবার ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল সালমান আলীর আগার দল। তার আগে গত বছরের মে-জুনে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। সফরকারীদের ধবলধোলাই করেছিল ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা।

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) পরবর্তী পর্ব শুরু হবে আগামী ২৬ মার্চ। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ করে এপ্রিলে আরও একদফা বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। আইসিসির মেগা ইভেন্টের বাইরে চলতি বছর নয়টি দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলার কথা বাংলাদেশের।

