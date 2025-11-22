হোম > খেলা > ক্রিকেট

আট বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এমন লজ্জা উপহার দিল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করেছে নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রথম দুই ওয়ানডে হেরে আগেই সিরিজ খুইয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে উইন্ডিজ নেমেছিল ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। কিন্তু ৪ উইকেটে জিতে নিউজিল্যান্ড ধবলধোলাইয়ের লজ্জা উপহার দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল ২০১২ সালে। এরপর দুই দল টানা চার ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে। যার মধ্যে ২০১৩ সালের ওয়ানডে সিরিজ ড্র হয়েছিল ২-২ ব্যবধানে। ২০১৭, ২০২২ ও ২০২৫ সালে তিনবারই সিরিজ জিতেছে কিউইরা। যার মধ্যে ২০১৭ সালে উইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে নিউজিল্যান্ড। আট বছর পর আজ সেই লজ্জা ক্যারিবীয়দের উপহার দিল কিউইরা। এবারও নিউজিল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করেছে।

১৬২ রানের লক্ষ্য হলেও আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে যথেষ্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। ১০.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৩২ রানে পরিণত হয় কিউইরা। চতুর্থ উইকেটে ৫২ বলে ৩৮ রানের জুটি গড়ে টম লাথাম-মার্ক চ্যাপম্যান সামাল দেন প্রাথমিক ধাক্কা। ২০তম ওভারের প্রথম বলে লাথামকে (১০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রস্টন চেজ।

লাথামের বিদায়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৭০ রান। পঞ্চম উইকেটে ৪৮ বলে ৭৫ রানের জুটি গড়েন মাইকেল ব্রেসওয়েল ও চ্যাপম্যান। খেলা যখন হাতের নাগালে, তখন ১১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ২৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৬ রানে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড। ৬৪ রান করা চ্যাপম্যানকে ফিরিয়েছেন জেইডেন সিলস। ৬৩ বলের ইনিংসে চ্যাপম্যান মেরেছেন ৮ চার ও ২ ছক্কা। এরপর মিচেল স্যান্টনারকে (৯) ৩০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ফিরিয়েছেন শামার স্প্রিঙ্গার।

দ্রুত ২ উইকেট হারানোতে কোনো সমস্যা হয়নি নিউজিল্যান্ডের। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে রস্টন চেজকে ল্যাপ শট খেলে ২ রান নিয়ে কিউইদের জয়ের বন্দরে নিয়ে যান জাকারি ফুলকস। ১১৭ বল হাতে রেখে পাওয়া ৪ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ম্যাট হেনরি। ৯.২ ওভারে ৪৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের ৩-০ ব্যবধান সিরিজ জয়ের পর সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন কাইল জেমিসন। ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ৭ উইকেট নিয়েছেন এই কিউই পেসার।

হ্যামিল্টনে আজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৬.২ ওভারে ১৬১ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন রস্টন চেজ। অধিনায়ক শাই হোপ করেন ১৬ রান। নিউজিল্যান্ডের পেসার হেনরি নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন জ্যাকব ডাফি ও মিচেল স্যান্টনার। জেমিসন ও ফুকস নিয়েছেন একটি করে উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওয়ানডে সিরিজে এই নিয়ে তিনবার ধবলধোলাই করেছে নিউজিল্যান্ড। ২০২৫, ২০১৭-এর আগে ২০০০ সালে উইন্ডিজকে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা উপহার দিয়েছিল কিউইরা। ২০০০ সালে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল নিউজিল্যান্ড।

সম্পর্কিত

মিরপুরে ৭ বছর পর বিরল ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

পার্থে দুই দিনেই ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া, হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরি

বাংলাদেশের কাছে হারের পর ভারতকে খোঁচা অশ্বিনের

সাকিবকে ছাড়িয়ে গেলেন তাইজুল

রেকর্ড সেঞ্চুরি ফেলে এসেছেন মুমিনুল, বাংলাদেশের ইনিংস ঘোষণা

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে ইতালি-নেপাল, তবে...

ছয় বছরের পুরোনো প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচসেরা রিপনের প্রশংসায় মুশফিক

বাংলাদেশের কাছে হেরে ‘ভালোই শিক্ষা’ পেয়েছে ভারত

মেয়েদের আইপিএলের নিলামে মারুফাসহ তিন বাংলাদেশি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা