অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই বিশ্ব রেকর্ডটা গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার

মাঠে নামলেই ম্যাথু ব্রিটজকের ব্যাট ছোটে তরবারির মতো। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক না কেন, তিনি রানের বন্যা বইয়ে দেন। ২৬ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার আজ যে রেকর্ড গড়েছেন, সেটা আর কেউ করতে পারেননি।
ব্রিটজকের দক্ষিণ আফ্রিকা আজ ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। রানের বন্যা বইয়ে দিতে ওস্তাদ ব্রিটজকে এই ম্যাচে নেমেছেন চার নম্বরে। ৭৮ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ৮৮ রান। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ১২ রানের জন্য মিস করলেও এরই মধ্যে বিশ্ব রেকর্ড করে ফেলেছেন। ক্যারিয়ারের প্রথম চার ওয়ানডেতের চারটিতেই ফিফটি করা একমাত্র ব্যাটার এখন ব্রিটজকে।
ভারতের নভজ্যোত সিং সিধু চার ফিফটিতে ওয়ানডে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। ১৯৮৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ার। সেবার ডাবল লিগ পদ্ধতিতে হয়েছিল গ্রুপ পর্ব। এই সংস্করণে অভিষেকেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন ৭৩ রান। পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন ৭৫ রান। কিন্তু জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেবার প্রথম দেখায় তাঁর ব্যাটিংয়ে নামার দরকার পড়েনি। অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ফের মুখোমুখি হয়ে ৫১ ও ৫৫ রান করেছিলেন সিধু। প্রথম পাঁচ ওয়ানডের চারটিতে ফিফটি করায় মূলত সিধু আলাদা হয়ে গেছেন ব্রিটজকের থেকে।
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে অভিষেক হয় ব্রিটজকের। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ওয়ানডে অভিষেকে কিউইদের বিপক্ষে ১৪৮ বলে করেছিলেন ১৫০ রান। এই ম্যাচ তিনি খেলেছিলেন ওপেনার হিসেবে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন নম্বরে নেমে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে তিনি ব্যাটিং করেছেন চার নম্বরে। কেয়ার্নসে ১৯ আগস্ট প্রথম ওয়ানডেতে করেন ৫৭ রান। আজ ম্যাকেতে ৮৮ রান করে তো বিশ্ব রেকর্ডই গড়ে ফেলেছেন।
কেয়ার্নসে প্রথম ওয়ানডেতে ৯৮ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। কারণ, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে থাকায় নিয়মিত অধিনায়ক বাভুমা খেলতে পারছেন না এই ম্যাচে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪৩.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২৫৬ রান করেছে প্রোটিয়ারা।
ক্যারিয়ারে প্রথম চার ওয়ানডেতে ব্রিটজকে
স্কোর প্রতিপক্ষ ভেন্যু
১৫০ নিউজিল্যান্ড লাহোর
৮৩ পাকিস্তান করাচি
৫৭ অস্ট্রেলিয়া কেয়ার্নস
৮৮ অস্ট্রেলিয়া ম্যাকে