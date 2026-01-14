বিগ ব্যাশে মুগ্ধতা ছড়িয়েই যাচ্ছেন রিশাদ

প্রথমবার বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়েই মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন রিশাদ হোসেন। লেগ স্পিন জাদুতে ব্যাটারদের পরাস্ত করছেন বারবার। দুর্দান্ত বোলিংয়ে সতীর্থদের প্রশংসা কুড়োচ্ছেন বাংলাদেশের এই তরুণ লেগস্পিনার।
২০২৪-২৫ মৌসুমের বিগ ব্যাশে রিশাদকে নিয়েছিল হোবার্ট হারিকেন্স। তবে সেবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছ থেকে এনওসি (অনাপত্তিপত্র) পাননি। ঠিক তার পরের মৌসুমে রিশাদকে নিল সেই হোবার্টই। এবার কাঁপিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশের এই তরুণ লেগস্পিনার। ১০ ম্যাচে ৭.৬৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২ উইকেট। ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেরা দশে রয়েছে তাঁর নাম।
১০ ম্যাচে ৭.৬৩ ইকোনমিতে ১২ উইকেট-এই পরিসংখ্যান দিয়ে অবশ্য এবারের বিগ ব্যাশে রিশাদের পারফরম্যান্স পুরোটা বোঝার উপায় নেই। ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়েছেন দুইবার। সেরা বোলিং করেছেন ৯ জানুয়ারি অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে। ৪ ওভারে ২৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। পার্থ স্করচার্সের বিপক্ষে গত বছরের ডিসেম্বরে ৩ উইকেট নিলেও তাঁর ইকোনমি ছিল ৮.২৫। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচে ৮-এর বেশি ইকোনমিতে বোলিং করেছেন।
যাঁরা রিশাদের ম্যাচ দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন বিগ ব্যাশে বাংলাদেশের তরুণ লেগস্পিনার কী জাদু দেখাচ্ছেন। টপ অর্ডার থেকে লোয়ার অর্ডার-সব ব্যাটারদের উইকেটই রিশাদ নিয়েছেন এবারের বিগ ব্যাশে। টপ অর্ডার ও চার নম্বর ব্যাটারদের চারটি করে উইকেট পেয়েছেন তিনি। যার মধ্যে ওপেনার ও তিন নম্বর ব্যাটারের উইকেট রয়েছে দুটি করে। মেলবোর্ন রেনেগেডসের জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ককে দুইবারের দেখায় দুইবারই ফিরিয়েছেন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে এরই মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তিনি।
১৮ উইকেট নিয়ে এবারের বিগ ব্যাশে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী মেলবোর্ন রেনেগেডসের গুরিন্দার সান্ধু। মেলবোর্ন স্টার্সের তিন পেসার টম কারান, পিটার সিডল, হারিস রউফ নিয়েছেন ১৪টি করে উইকেট। রিশাদের সমান ১৩ উইকেট পেয়েছেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের লয়েড পোপ। পোপ বোলিং করেছেন ৮.৪৮ ইকোনমিতে। রিশাদের হোবার্ট হারিকেনসের সতীর্থ নাথান এলিস পেয়েছেন ১৪ উইকেট। মেলবোর্ন স্টারসের মার্কাস স্টয়নিস ও সিডনি সিক্সার্সের জেক এডওয়ার্ডসও নিয়েছেন ১৪টি করে উইকেট।