ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

চট্টগ্রামে আজ ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আজ রয়েছে আরও দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। রাতে খেলতে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা