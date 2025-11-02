চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করেছে ভারত। মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে তিনবার ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি রয়েছে। যার মধ্যে ভারত ৩০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু কোনো রেকর্ডই বিশ্বকাপের ফাইনালে হয়নি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬৭ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি ইংল্যান্ডের। ২০০৯ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।
মুম্বাইয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। বৃষ্টির বাগড়ায় ২ ঘণ্টা দেরিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয় ম্যাচ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা ভলভার্ট। শুরুতে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রান করে ফেলে ভারত। দলীয় ১০৪ রানে স্বাগতিকেরা হারায় প্রথম উইকেট। ১৮তম ওভারের চতুর্থ বলে স্মৃতি মান্ধানাকে (৪৫) ফেরান ক্লো টায়রন।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ওপেনার শেফালি ভার্মার সঙ্গে ৬২ বলে ৬২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রদ্রিগেজ। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১তম ওভারের প্রথম বলে সুন লুসকে তুলে মারতে যান শেফালি। ডিপ মিড উইকেটে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে শেফালিকে ফিরিয়েছেন আয়াবঙ্গা খাকা।
৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রান করেছেন শেফালি। তাঁর বিদায়ে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রান। এই জুটি ভাঙার পর পঞ্চাশোর্ধ্ব জুটি হয়েছে কেবল একটি। চতুর্থ উইকেটে ৫৬ বলে ৫২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত কৌর ও দীপ্তি শর্মা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগে শেষ ৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান যোগ করে ভারত। স্বাগতিকদের ২৯৮ রানের মধ্যে শেফালির ৮৭ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকার খাকা নিয়েছেন ৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত ৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রান করেছে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক ভলভার্ট ৮ ও তাজমান ব্রিটজ ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।