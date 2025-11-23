৮৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাকিস্তানি আম্পায়ার

পেশাগত ক্যারিয়ার তো বটেই। মানুষের জীবনপ্রদীপও নিভে যায় একটা সময়। কার কখন মৃত্যুর ডাক আসবে, সেটা জানেন কেবল সৃষ্টিকর্তায়। গত কদিন ধরে অসুস্থ থাকা সাবেক পাকিস্তানি আম্পায়ার খিজির হায়াত চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
লাহোরে আজ ৮৬ বছর বয়সে মারা গেছেন হায়াত। পরিবারের সূত্রে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার। ১৯৭০-এর দশকে তিনি আম্পায়ারিং ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলেছিলেন পাকিস্তান রেলওয়েজের হয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটে সততা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে আম্পায়ারিং করে অনেক সুনাম কুড়িয়েছিলেন।
আম্পায়ার হায়াতের মৃত্যুতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) শোক প্রকাশ করেছে। হায়াতের আম্পায়ারিং পুরো বিশ্বজুড়েই প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর আম্পায়ারিংকে সম্মান জানিয়ে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেন, ‘খিজির হায়াতের অবদানের জন্য তাঁর প্রতি ক্রিকেট আম্পায়ারিং সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর লিগ্যাসি আম্পায়াররা ভবিষ্যতেও ধরে রাখবেন ও দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবেন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হায়াত ৯১ ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৩৪ টেস্ট ও ৫৭ ওয়ানডে। তিনটি ওয়ানডে বিশ্বকাপেও আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। লাহোরে ১৯৮০ সালে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দিয়ে টেস্টে তাঁর আম্পায়ারিং শুরু। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে সবশেষ আম্পায়ারিং করেছেন ১৯৯৬ সালে। ২৯ বছর আগে শেখুপুরায় সেই টেস্টে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ তিনি আম্পায়ারিং করেছেন ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে। শিয়ালকোটে সেবার ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড। আম্পায়ারিং ছাড়ার পর খিজির পিসিবিতে যোগ দিয়েছিলেন। বোর্ডে তিনি জেনারেল ম্যানেজার, আম্পায়ার ও রেফারি হিসেবে কাজ করেছিলেন।