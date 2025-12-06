হোম > খেলা > ক্রিকেট

আনিসুল-মার্শালের সেঞ্চুরিতে প্রথম দিনটা ঢাকার

ক্রীড়া ডেস্ক    

আনিসুলের সেঞ্চুরি উদযাপন। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চলমান আসরে কোনো লড়াই করতে পারেনি ঢাকা। পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচের আছে তারা। নিয়মরক্ষা করতে নামলেও আনিসুল ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুবের সেঞ্চুরিতে সপ্তম রাউন্ডের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটি।

শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৩৫৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করেছেন আনিসুল। ১৮৩ রানে অপরাজিত আছেন এই ওপেনার। আরেক সেঞ্চুরিয়ান মার্শাল ১০৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।

রংপুরের বিপক্ষে প্রথম দিন শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রান তোলেছে খুলনা। ৫৬ রান করেন সৌম্য সরকার। ৩৬ রান আসে জিয়াউর রহমানের ব্যাটে। ৩৪ রান করেন ইমরানুজ্জামান। ৫১ রানে ৩ উইকেট নেন নাসির হোসেন।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী এবং ময়মনসিংহের মধ্যকার ম্যাচের প্রথম দিন পড়েছে ১২ উইকেট। ২১৯ রানে অলআউট হয়েছে পদ্মাপাড়ের দলটি। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন নাঈম আহমেদ। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। ৬১ রানে ৩ উইকেট নেন আবু হায়দার রনি। জবাবে ৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। খালিদ হাসান ২৮ ও আরিফুল ইসলাম ৫ রানে অপরাজিত আছেন। ১৪৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ময়মনসিংহ।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ২৬৯ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল। ওপেনার ইফতেখার হোসেন ইফতির অবদান ৬৩ রান। ৫৮ রান করেছেন হাফিজুর রহমান। সিলেটের হয়ে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মহিউদ্দিন তারেক।

