বাংলাদেশের বিপক্ষে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে রশিদকে

শ্রীলঙ্কার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজেছে আফগানিস্তানের। তবে তার আগের ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে দলটির অধিনায়ক রশিদ খানকে।
‘বি’ গ্রুপের সেই ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৮ রানে হেরে যায় আফগানিস্তান। দুবাইয়ের শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সেদিন লিটন দাসদের পুঁজি ছিল সাদামাটা—১৫৪ রানের। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায় আফগানরা। হাতের নাগালে থাকা লক্ষ্য তাড়া করতে না পারাটাই রশিদের আক্ষেপের মূল কারণ।
বাংলাদেশের কাছে সেদিন হারায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জেতার বিকল্প ছিল না আফগানিস্তানের জন্য। কিন্তু মরা বাঁচার লড়াইয়ে লঙ্কানদের কাছে ৬ উইকেটে হেরে যায় তারা।
বাংলাদেশের কাছে হার প্রসঙ্গে রশিদ বলেন, ‘আগের ম্যাচটিতে জয়ের দারুণ সুযোগ ছিল আমাদের সামনে। কিন্তু সেই ম্যাচে ১৫৫ রান তাড়া করে আমরা জিততে পারিনি। অবশ্য টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এসব হয়েই থাকে। আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সামনে আর এমন ভুল করা যাবে না।’
শ্রীলঙ্কার কাছে হারের জন্য বোলারদের দায় দিচ্ছেন রশিদ, ‘বোলারদের ভালো করা উচিত ছিল। আমাদের বোলাররা সেটা করতে পারেনি। আমাদের হারের কারণ এটাই। অবশ্য এ ধরনের উইকেটে কাজটা কঠিন। এটা প্রথাগত স্পিনিং উইকেট ছিল না। দুবাইয়ের চেয়ে আলাদা ছিল। এখানে ভালো শট খেলতে পারলে ১৭০–১৮০ রান তাড়া করা যায়।’
শেষ ওভারে মোহাম্মদ নবির ব্যাটিং-ঝড় প্রসঙ্গে রশিদ বলেন, ‘আমরা যেভাবে ইনিংস শেষ করেছি, সেটা আমাদের জন্য বিশেষ কিছু ছিল না। আমরা জানতাম যে ওদের স্পিনারের একটি ওভার বাকি আছে। তাই আমাদের বিশ্বাস ছিল একজন ব্যাটার থাকলে ওভারটা কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে।’