অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে কোহলির রহস্যময় বার্তা

বিরাট কোহলির বিদায়ের করুণ সুর কি তবে বাজতে শুরু করল? টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে তো আগেই বিদায় বলেছেন। ভারতের জার্সিতে খেলছেন শুধু ওয়ানডে। এই সংস্করণে কত দিন খেলবেন, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, সেই মুহূর্তে কোহলির এক পোস্টে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।
পার্থে রোববার শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। শুবমান গিলকে অধিনায়ক করে এই দল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ঘোষণা করা হয়েছে কদিন আগেই। এমনকি এই সিরিজের দলে রাখা হয়েছে কোহলি ও রোহিত শর্মাকেও। গুঞ্জন চলছে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা হতে যাচ্ছে কোহলি-রোহিতের অবসরের সিরিজ। এই মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে এক রহস্যময় পোস্ট দিলেন কোহলি। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার আজ সকালে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘যখন আপনি সত্যিকার অর্থেই ব্যর্থ হবেন, তখনই আপনি সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ বিরাট কোহলি খেলেছেন এ বছরের মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে। ভারতেরও এটা সবশেষ কোনো ওয়ানডে ম্যাচ। দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা জেতে ভারত। সেই ধারাবাহিকতায় শুবমান গিলের নেতৃত্বে ভারত ২-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। সেপ্টেম্বরে জিতেছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপও। কিন্তু টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে আগেই বিদায় বলা রোহিত-কোহলি ভারতের এসব সাফল্যের অংশ হতে পারেননি।
রোহিত-কোহলির শিগগিরই অবসরের কথা শোনা গেলেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। এমনকি আগস্টে এই দুই তারকা ক্রিকেটারের বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন করায় খেপে গিয়েছিলেন বিসিসিআই সহসভাপতি রাজীব শুক্লা। তবে রোহিতকে ওয়ানডে অধিনায়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তোপের মুখে বিসিসিআই প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার ও ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিকে কোহলি ও রোহিতের বয়স ৩৬ ও ৩৮ বছর। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আজ থেকে দুই বছর পর। ওয়ানডেতে ফর্ম তাঁদের পক্ষে রয়েছে। এ বছরের মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন রোহিত। সেই টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরিও করেছিলেন কোহলি।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষেই কি রোহিত-কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন, সেটা সময়ই জানিয়ে দেবে। ১৯, ২৩ ও ২৫ অক্টোবর হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এরপর তারা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর, ২ নভেম্বর, ৬ নভেম্বর ও ৮ নভেম্বর হবে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি।