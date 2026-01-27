হোম > খেলা > ক্রিকেট

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

ক্রীড়া ডেস্ক    

আইসিসির ওপর প্রভাব ফেলছে বিসিসিআই? ছবি: সংগৃহীত

আইসিসি আন্তজার্তিক ক্রিকেট সংস্থা হলেও কেউ কেউ তা মজা করে বলেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ ভারতে খেলতে চায়নি নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে। সেই অনুরোধ ফিরিয়ে উল্টো বাংলাদেশকেই বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ সাজাচ্ছে আইসিসি।

বিশ্বকাপ বর্জনের আলোচনার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানও। তাই শুরুর আগমুহূর্তে রাজনৈতিক মারপ্যাচের মধ্যে পড়ে গেল। এর পেছনে আইসিসির ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের প্রভাবই মূল কারণ বলে মনে করেন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক শারদা উগরা। তাঁর মতে, আইসিসি বিসিসিআইয়ের দুবাই শাখা।

আজ প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শারদা উগরা বলেন, ‘অবশ্যই, কারণ এখন সবাই জানে—সবার মধ্যেই এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে যে, আইসিসি আসলে বিসিসিআইয়ের দুবাই অফিস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিসিসিআই যা চায়, আইসিসি সেভাবেই চলে; এবং আমরা দেখেছি যে তাদের এক্সিকিউটিভ বোর্ডও একইভাবে সাড়া দেয়। তাই এই সিদ্ধান্তটি যেভাবে নেওয়া হয়েছে, তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি।’

বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপ খেলার। পাকিস্তানের সরকারের সবুজ সংকেত পেলে খেলবে বিশ্বকাপ। সেই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী সোমবার পর্যন্ত।

