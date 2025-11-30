১ কোটি ১০ লাখ টাকায় চট্টগ্রামে নাঈম, ৭৫ লাখে রংপুরে লিটন

এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈমের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। নিলামে বাঁহাতি ওপেনারকে পেতে নোয়াখালী, সিলেটের সঙ্গে ভালোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় চট্টগ্রামের। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈমকে পেয়েছে চট্টগ্রাম। জাতীয় দলে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলেও গত দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সফল নাঈম। সর্বশেষ বিপিএলেও তিনি সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) ছিলেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের চট্টগ্রাম সরাসরি চুক্তি করিয়েছে শেখ মেহেদী হাসান ও তানভীর ইসলামকে।
৫০ লাখ টাকার ভিত্তিমূল্যে নিলামে উঠেছিলেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁকে ৭৫ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামের আগে রংপুর রাইডার্স স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সরাসরি চুক্তি করিয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহানকে।