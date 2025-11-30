হোম > খেলা > ক্রিকেট

১ কোটি ১০ লাখ টাকায় চট্টগ্রামে নাঈম, ৭৫ লাখে রংপুরে লিটন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিপিএলে নাঈম শেখ দল পেয়েছেন কোটি টাকায়। ফাইল ছবি

এই তো দুই মাস আগে আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে ভক্তদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। বাংলাদেশ দলে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, ২০২৬ বিপিএলের নিলামে তাঁকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়িই হলো। নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নিয়েছে চট্টগ্রাম র‍য়্যালস।

সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈমের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। নিলামে বাঁহাতি ওপেনারকে পেতে নোয়াখালী, সিলেটের সঙ্গে ভালোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় চট্টগ্রামের। শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈমকে পেয়েছে চট্টগ্রাম। জাতীয় দলে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলেও গত দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সফল নাঈম। সর্বশেষ বিপিএলেও তিনি সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক (৫১১) ছিলেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের চট্টগ্রাম সরাসরি চুক্তি করিয়েছে শেখ মেহেদী হাসান ও তানভীর ইসলামকে।

৫০ লাখ টাকার ভিত্তিমূল্যে নিলামে উঠেছিলেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁকে ৭৫ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামের আগে রংপুর রাইডার্স স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সরাসরি চুক্তি করিয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান সোহানকে।

সম্পর্কিত

বিজয়ের সেঞ্চুরির দিনে অপেক্ষায় রনি

বিপিএল নিলাম: না চাইতেও নোয়াখালীতে জাকের, হৃদয়ের দাম ৯২ লাখ টাকা

ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন অভিষেক শর্মা

কলকাতার ‘পাওয়ার কোচ’ আন্দ্রে রাসেল

অবশেষে শামীমকে নিল বিসিবি

শ্রীলঙ্কা ম্যাচে আম্পায়ারদের ওপর কেন খেপেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

পাকিস্তানের ‘মায়ার টানে’ আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করলেন ডু প্লেসি

লিটনের ক্যাচ মিস নিয়েই আয়ারল্যান্ডের যত আফসোস

‘এক মাস এই চ্যানেলে, এক মাস আরেক চ্যানেলে চাকরি করলে সেটা কি স্বস্তিদায়ক’

বিপিএলের ৩০ লাখ টাকা এখনো পাইনি, বিজয়ের ক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা