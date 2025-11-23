হোম > খেলা > ক্রিকেট

তাইজুলের ৪০০ উইকেট দেখতে চান সাকিব

তাইজুল ইসলামকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফেসবুক

অ্যান্ড্রু বলবার্নির উইকেট নিতেই তাইজুল ইসলাম গড়ে ফেললেন রেকর্ড। সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বনে গেলেন তাইজুল। এমন মাইলফলক অর্জনের পর তাইজুল হয়তো ভক্ত-সমর্থক, সতীর্থ থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে পেয়েছেন শুভেচ্ছাবার্তা। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাকিবও। তাইজুল যেন রেকর্ডটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন, এমনটি চান সাকিব।

মিরপুরে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে বলবার্নির উইকেটসহ আরও ২ উইকেট পেয়েছেন তাইজুল। ৫৭ টেস্টে ২৪৯ উইকেট নিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা সাকিব নিয়েছেন ২৪৬ উইকেট। তাইজুলের এই কীর্তি নিয়ে যখন চারদিকে এত আলোচনা, সাকিবও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে (তাইজুল) অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব লিখেছেন, ‘অভিনন্দন তাইজুল। তোমার ক্যারিয়ার যখন শেষ হবে, তখন ৪০০ টেস্ট উইকেট দেখতে চাই। শুভকামনা।’

টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তাইজুল-সাকিবসহ চার বোলার ১০০-এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। এই চার বোলারের চারজনই স্পিনার। যাঁদের মধ্যে তিন বোলার বাঁহাতি। মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে নিয়েছেন ২০৯ ও ১০০ উইকেট। এই তাইজুলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল। আর জাতীয় দলে তো সতীর্থ হিসেবে দেখেছেন মোহাম্মদ রফিক ও সাকিব আল হাসানকে। এই তিন স্পিনারের মধ্যে কে সেরা কিংবা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা আশরাফুল এমন এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, ‘আমি বলব যার যার সময়ে তারাই সেরা। এখন তাইজুল খেলছে। এই মুহূর্তে সে সেরা। রফিক ভাইয়ের সময় তিনি সেরা ছিলেন। আর সাকিব তো বিশ্বমানের।’

তাইজুলের সঙ্গে রফিকের একটা মিলের কথাও গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছিলেন আশরাফুল। বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ বলেছিলেন, ‘তাইজুল এবং রফিক ভাইয়ের মিলটা আমার কাছে এক রকম লাগে যে তারা সকালবেলা এসে শুরু (প্র্যাকটিস) করবে শেষ পর্যন্ত তা করে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সাকিব ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সে চার ওভার বল করলেই তার মনে হতো, যথেষ্ট। সে হয়তো অনেকটা মস্তিষ্ক দিয়ে অনুশীলন করত।’

২০১৮ সালে মিরপুরে টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ২১৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সাত বছর আগের এই টেস্টের কথা উল্লেখ করার কারণ একটাই। এই একবারই পাঁচ দিনে গড়িয়েছে মিরপুর টেস্ট ও বাংলাদেশ জিতেছে। আজ দ্বিতীয়বারের মতো ঘটতে যাচ্ছে এমন ঘটনা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আয়ারল্যান্ড ৬৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৭ রান করেছে। জিততে সফরকারীদের এখনো ৩২২ রান করতে হবে।

