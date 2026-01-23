চট্টগ্রামকে বিধ্বস্ত করে বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয় ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অপেক্ষায় ছিলেন, কখন শুরু করবেন উদযাপন। অবশেষে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিপ মিড উইকেটে এস এম মেহেরব ক্যাচ ধরতেই শুরু উদযাপন। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে উড়িয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
২০২৬ বিপিএল ফাইনালের আগে তেমন কোনো উত্তাপ ছিল না বললেই চলে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা এতই হয়েছে যে বিপিএল আড়ালেই চলে গেছে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজ ফাইনাল নিয়ে ভক্ত-সমর্থকেরা যে রোমাঞ্চের আশা করেছিলেন, সেটার ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ৬৩ রানের জয়ে শিরোপা নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল শান্তর দল।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান। পুরো ২০ ওভার খেলে ১৭৪ রান করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ক্রিস গেইল, তামিম ইকবালের পর তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে বিপিএল ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ৬২ বলে ৬ চার ও ৭ ছক্কায় তানজিম তামিম করেছেন ১০০ রান। চট্টগ্রামের শরীফুল ইসলাম, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।