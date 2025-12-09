হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের কাছে বিশ্বকাপে হারের ‘ভূত’ এখনো তাড়া করছে মিলারকে

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপার কাছাকাছি গিয়েও জিততে পারেননি ডেভিড মিলার। ছবি: এএফপি

২০২৪ সালের ২৯ জুন। বার্বাডোজে শিরোপা জয়ের পর উইকেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। রোহিত শর্মা দুই হাত প্রসারিত করে জয়ের উদযাপন করলেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন উদযাপনে ব্যস্ত, মুদ্রার উল্টো পিঠে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। তীরে এস তরি ডোবার আক্ষেপে পুড়ছে প্রোটিয়ারা।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুটি দলই অপরাজিত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। শেষ ওভারে যখন ১৬ রান দরকার, তখন হার্দিক পান্ডিয়াকে তুলে মারতে যান ডেভিড মিলার। লং অফে সূর্যকুমার যাদবের অবিশ্বাস্য ক্যাচেই মূলত ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কটকে আজ সেই ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মিলার যখন গতকাল এসেছেন, তাঁর কাছে এসেছে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গের প্রসঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমার মতে দারুণ একটা ফাইনাল ছিল এটা। আমরা অল্পের জন্য জিততে পারিনি। তবে জয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। টুর্নামেন্টে অনেক ক্লোজ ম্যাচ আমরা জিতেছি।’

সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গের এক বছরের মাথায় আইসিসি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লর্ডসে এ বছরের জুনে প্রোটিয়ারা ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে প্রোটিয়ারা। বছর ঘুরে সামনে আসছে আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারে কি বিশ্বকাপখরা ঘোচাতে পারবে প্রোটিয়ারা—এই প্রশ্নের উত্তরে মিলার বলেন,‘আমি অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। বছরের পর বছর যে দলগুলো লিগ শিরোপা ও বিশ্বকাপ জিতেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিশ্বকাপ জেতার জন্য এক তরিকায় এগোলে হয় না। দল, টিম ম্যানেজমেন্ট, ক্রিকেটার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার হয়।’

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর মিলার এখন পর্যন্ত তিন ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন পাঁচটি। গত বছরের আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ছিটকে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। তার আগে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও সেমিতে থেমে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পথচলা। এদিকে মিলারের বয়স ৩৬। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসতে আসতে ৩৮ বছর পূর্ণ করে ফেলবেন তিনি। ঘরের মাঠে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ নিয়ে মিলার বলেন, ‘ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দুই বছর বাকি। অনেক নতুন ক্রিকেটার আসছে ও তারা আসলেই অনেক ভালো করছে। আমার বয়স ৩৬। মনে হচ্ছে আমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। অনুশীলনে অনেক পরিশ্রম করছি ও ফিট থাকার চেষ্টা করছি। আবেগ নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা করছি।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মিলার সবশেষ খেলেছেন এ বছরের মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৬৭ বলে ১০০ রান করলেও সেটা শুধু প্রোটিয়াদের হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছিল। সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা হেরেছিল ৫০ রানে। পরবর্তীতে ৯ মার্চ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।

