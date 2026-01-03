ভারতে মোস্তাফিজদের নিরাপত্তা নিয়ে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করবে বিসিবি

রেকর্ড দামে নিয়েও মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় তোলপাড় বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গন। ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে সিলেটে আজ ‘মিনি বিসিবি’ উদ্বোধন করলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যম কর্মীদের কাছে অবশ্য মিনি বিসিবির চেয়ে বেশি জানার আগ্রহ ছিল মোস্তাফিজের বিষয়টা নিয়ে।
এ বিষয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘কোনো অফিশিয়াল বিবৃতি বা তথ্য আমরা পাইনি। পাওয়ার পরে আমরা জানাব।’
বুলবুল বিষয়টি ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের দিতে ঠেলে দেন, ‘এই মুহূর্তে আমি এই প্রশ্ন উত্তর দিতে পারছি না, দুঃখিত। আমি আমাদের ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলব।’ সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে বুলবুল জানান, তাঁরা আজ রাত সাড়ে ৯টায় জরুরি বৈঠকে বসবেন।
শুধু মোস্তাফিজের বিষয়ে তো সীমাবদ্ধ নেই, কদিন পর ভারতে বাংলাদেশ যাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে। তখন বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা কেমন দেওয়া হবে, এ প্রশ্নে বুলবুল বলেন, ‘বিশ্বকাপ আইসিসির, আয়োজক হচ্ছে ভারত। আমাদের যদি কোথাও যোগাযোগ করতে হয় সেটা আমরা আইসিসির সঙ্গে করব।’ বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘২০২১ সালে আইসিসি সেফটি ও সিকিউরিটি গাইডলাইনে সংশোধন করেছে। আইসিসি ঠিক করবে কী করতে হবে।’
আমজাদ আরও বলেন, ‘ঘটনাটা হয়তো আজ আমাদের কাছে এসেছে। অবশ্যই আমাদের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা প্রাধান্য পাবে। খেলোয়াড়দের জন্য যেটা ভালো হবে সেটাই করব। সেটা বিবেচনা করেই আইসিসির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব।’