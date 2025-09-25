পুরোনো দায়িত্বে ফিরছেন সাঙ্গাকারা

রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচের ভূমিকায় এর আগেও ছিলেন কুমার সাঙ্গাকারা। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে পুরোনো দায়িত্বে ফিরছেন শ্রীলঙ্কার এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।
২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের প্রধান কোচের পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন সাঙ্গাকারা। তার অধীনে ২০২২ সালের আইপিএলে ফাইনাল খেলে রাজস্থান। যদিও গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় তারা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সেটা ছিল রাজস্থানের দ্বিতীয় ফাইনাল। ২০০৮ সাল অর্থাৎ আইপিএলের প্রথম আসরে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে খেলেছিল শিল্পা শেঠির মালিকানাধীন দলটি।
২০২৫ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে আইপিএল খেলে রাজস্থান। যদিও মৌসুমটা খুবই বাজেভাবে পার হয় তাদের। ১০ দলের মধ্যে নবম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করে রাজস্থান। তাদের সঙ্গী ছিল মাত্র চার জয়। তাই একাধিক বছরের চুক্তি থাকলেও মাত্র এক মৌসুম শেষেই রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন দ্রাবিড়। মাত্র এক মৌসুম পরই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ডাগআউটে ফিরতে যাচ্ছেন সাঙ্গাকারা।
প্রতিবদেন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ইতোমধ্যে আইপিএলের পরবর্তী আসরের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেছেন সাঙ্গাকারা। নতুন করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে বেশকিছু ক্রিকেটার দলে টানতে হবে রাজস্থানকে। এমনকি নেতৃত্ব নিয়েও জটিলতায় পড়েছে তারা। পদত্যাগের আবেদন করেছেন দীর্ঘদিনের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। শেষ পর্যন্ত এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার চলে গেলে নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে হবে রাজস্থানকে। বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে রিয়ান পরাগ ও যশস্বী জয়সওয়ালের নাম।
দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হলেও আইপিলের আগামী মৌসুমেও সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম রাঠৌরকে। অন্যদিকে বোলিং কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড।