বগুড়ায় ফিরছে বিসিবির টুর্নামেন্ট, থাকছেন তামিম-মুশফিকও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বগুড়ায় ফিরছে ক্রিকেট। ফাইল ছবি

বগুড়ায় সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল ২০০৬ সালে। শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ওয়ানডে ক্রিকেটে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। এই ভেন্যু থেকে এই দীর্ঘ সময়ে শুধু আন্তর্জাতিক ম্যাচই হারিয়ে যায়নি, হারিয়েছে ভেন্যু হিসেবে এর এক সময়ের জৌলুশও। বিপিএল কিংবা বিসিবির অন্যান্য ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আয়োজনেও আর নাম থাকে না শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামের।

জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ বাদ দিলে গত ১২ বছরে শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ক্রিকেটের ঘরোয়া কোনো আয়োজনও ছিল না। সবশেষ এখানে ২০১৩ সালে হয়েছিল বাংলাদেশ গেমসের ক্রিকেট।

সেই শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে এবার হবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ভেন্যু বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বিসিবির। তাতেই কপাল খুলেছে বগুড়ার। বগুড়া ছাড়াও এনসিএল টি-টোয়েন্টির অন্য দুই ভেন্যু—সিলেট ও রাজশাহী। আজ বিকেলে সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান। আকরাম বলেন, ‘ভেন্যু পাওয়া কঠিন ছিল। কারণ, এক জায়গায় দুটি মাঠ দরকার। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট—এই তিনটি জায়গায় এবার জাতীয় লিগের টি–টোয়েন্টি ম্যাচগুলো হবে। আজকের আলোচনায় আমরা বিষয়টি চূড়ান্ত করেছি। বগুড়া থেকে সব সময় বড় ম্যাচ চাওয়া হয়েছে। আমাদের চেষ্টাই থাকবে সারা দেশে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়া। রাজশাহীতে প্রচুর ক্রিকেটের প্রচুর ভক্ত আছেন। অনেক ভালো ক্রিকেটারও এসেছে এখান থেকে। সিলেটে দিবারাত্রির ম্যাচ আয়োজনের চিন্তাভাবনাও রয়েছে।’

১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এনসিএল টি–টোয়েন্টি। তবে এই প্রতিযোগিতায় আর রাজশাহীর হয়ে নয়, মুশফিকুর রহিম খেলবেন সিলেট বিভাগের হয়ে। সিলেটের হয়ে খেলতে মুশফিক নিজের আগ্রহের কথা জানালে তাঁর চাওয়া অনুযায়ীই নির্বাচকেরা সিলেট বিভাগীয় দলের অংশ হিসেবেই তাঁকে বিবেচনায় রেখেছেন। তবে চট্টগ্রামের তামিম ইকবাল যথারীতি নিজের বিভাগের হয়েই খেলবেন।

