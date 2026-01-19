ভারত সিরিজের চেয়ে বিপিএলকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার

ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজ আর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) চলছে একই সমান্তরালে। ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই দল এবার মুখোমুখি হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। তবে জিমি নিশামের কাছে ভারত সিরিজের চেয়ে বিপিএলের গুরুত্ব বেশি।
২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজের দলে আছেন নিশাম। এদিকে বিপিএলে তাঁর দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স আগামীকাল খেলবে বিপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে। ২৩ জানুয়ারি টুর্নামেন্টের ফাইনালে রাজশাহী উঠলে তিনি যদি খেলেন, সেক্ষেত্রে অন্তত ভারত সিরিজের দুটি টি-টোয়েন্টি মিস করছেন।
নিশাম যে বিপিএলে শেষ পর্যন্ত খেলবেন, সেটা নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, 'জাতীয় দলের খেলা থাকলেও নিশাম রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে বিপিএলের শেষ পর্যন্ত থাকছে। নিশামকে যখন অনুরোধ করলাম কোনোভাবে থাকা যায় কি না, সে নিজেও আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু নিশাম আগ্রহ দেখালেই তো শুধু হবে না। দিন শেষে জাতীয় দলের খেলা। নিশামকে যেতেই হতো। আমাদের দলে নিশামের মতো কাউকে যে খুব দরকার, সেটা আমরা সবাই জানতাম। একজনকে ঐ পজিশনে খুব দরকার তা সবাই জানতাম। যতটা চেষ্টা করার সুযোগ ছিল, করেছি আমরা।’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সুন্দর পরিবেশের কারণেই হয়তো জাতীয় দলের চেয়ে বিপিএলকে নিশাম বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে করেন হান্নান। এ কারণেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) কাছ থেকে অনাপত্তিপত্রের ব্যবস্থা করাসহ যা যা করা দরকার, সবই করেছেন নিশাম। নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে নিয়ে হান্নান বলেন, ‘বাকি যত প্রক্রিয়া সব কাজ নিশাম করেছে। নিজ দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ, এনওসির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবই। রাজশাহী ফাইনালে গেলে সেই ম্যাচটা খেলেই ফিরবে সে। এই কথাটাই আমায় তখন বলেছিল। আমি জানি না রাজশাহী ছাড়া অন্য কোনো দল হলে নিশাম একইভাবে চিন্তা করত কি না। শুরু থেকেই একটা সেরা পরিবেশ তৈরী করার এবং বজায় রাখার চেষ্টা ছিল দলের মধ্যে। এসবও একটা কারণ হতে পারে।'
এবারের বিপিএলে নিশাম যে একেবারে শুরু থেকে খেলছেন, তা নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করার পর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বিপিএলে যোগ দিয়েছেন। চার ম্যাচ খেলে বেশি কিছু করার সুযোগ না পেলেও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পরিবেশ ও দলের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ নিশাম। নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘রাজশাহীতে এবার অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও দারুণ। আইএল থেকে এসে শেষ কয়েকটা ম্যাচ খেলছি। দলটা অসাধারণ। পরিবেশটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। শান্ত জানেন কীভাবে দল থেকে সেরাটা বের করতে হয়। ফলাফলও আমাদের পক্ষে এসেছে। এবার বাংলাদেশে এসে তাই কোনো অভিযোগ নেই।'
মিরপুরে গতকাল ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের লিগ পর্ব। চট্টগ্রাম ৪২ রানে হারলেও পয়েন্ট টেবিলের দুইয়েই আছে। চট্টগ্রাম, রংপুর রাইডার্স দুই দলেরই পয়েন্ট ১২। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। দুই ও তিনে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রংপুর রাইডার্সের নেট রানরেট +০.৪৯৭ ও +০.২২০। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ১০ পয়েন্ট নিয়ে চারে সিলেট টাইটানস।
প্লে-অফের প্রথম দুই ম্যাচ হবে আগামীকাল। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে এলিমিনেটরের রংপুর রাইডার্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের ভিআইপি টিকিট পাবে। পরশু সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। সেক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল ও এলিমিনেটরের জয়ী দলকে পরের দিনই মাঠে নামতে হচ্ছে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের জয়ী দল ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল খেলবে প্রথম কোয়ালিফায়ার জয়ী দলের বিপক্ষে।