বৃষ্টিতে বৃষ্টিতেই শেষ বাংলাদেশের প্রস্তুতি

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেই সুযোগটা পেলেন কোথায়! বৃষ্টির বাগড়ায় টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের ঠিকমতো ঝালিয়ে নিতে পারলেন না তামিম-জাওয়াদ আবরাররা।
বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুত ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। তবে প্রকৃতি যখন বাদ সাধে, তখন কি আর ঠিকমতো প্রস্তুতি নেওয়া যায়! বাংলাদেশ-পাকিস্তান, বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড দুই ম্যাচেই দফায় দফায় বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। এতটাই বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে যে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডেও ম্যাচের ফল বের করতে পারেনি। বৃষ্টির পেটে চলে গিয়েছে বাংলাদেশের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ।
হারারের প্রিন্স এডওয়ার্ড স্কুলে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড। বৃষ্টির বাগড়া দেওয়ায় টস জিতে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের ইনিংস এক পর্যায়ে ২৯.২ ওভার পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। ওভার কমিয়ে আসার পর পুরো (২৯.২ ওভার) ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১৬১ রান করেছে তামিমের দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন ওপেনার রিফাত বেগ। ডিএলএস মেথডে স্কটল্যান্ডের সামনে ২২ ওভারে ১৭৬ রানের লক্ষ্য হয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচটা প্রায় জিতেই ফেলেছিল। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৯.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয় স্কটল্যান্ড। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় আর খেলা না হওয়ায় বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড ম্যাচ শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে।
এর আগে মাসভিঙ্গো স্পোর্টস ক্লাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের ইনিংস একটা পর্যায়ে ৪৩ ওভারে নিয়ে আসা হয়। তবে তামিমের দলের স্কোর ৩৬.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫২ রান হওয়ার পর বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা চালানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ইনিংসের মাঝপথেই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
১৬ দল নিয়ে জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়ায় এবার হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। গ্রুপ করা হয়েছে চারটি। প্রতি গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে পড়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড। বুলাওয়েতে ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। ২০ জানুয়ারি একই ভেন্যুতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে হারারেতে। ২৩ জানুয়ারির সেই ম্যাচে তামিমদের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।
গ্রুপ পর্ব শেষে হবে সুপার সিক্স পর্ব। ৩ ফেব্রুয়ারি বুলাওয়েতে হবে প্রথম সেমিফাইনাল। ৪ ফেব্রুয়ারি হারারেতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। একই মাঠে ৬ ফেব্রুয়ারি হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।