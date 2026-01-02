‘খলনায়ক’ রিয়াদের ব্যাটেই জিতল রংপুর

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে সুপার ওভারের হারের ক্ষত নিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) আজ আর হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো না নুরুল হাসানের সোহানের দলকে। সিলেটকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে তারা।
চট্টগ্রাম রয়্যালসসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০২৬ বিপিএল শুরু করেছিল রংপুর। রাজশাহীর কাছে হারার এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল একবারের চ্যাম্পিয়নরা। টুর্নামেন্টে এটা তাদের দ্বিতীয় জয়। জিততে বেগ পেতে হয়নি রংপুরকে। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টডিয়ামে ৭ বল হাতে রেখে স্বাগতিকেদের করা ১৪৪ রান টপকে যায় তারা।
রাজশাহীর বিপক্ষে ম্যাচে গতকাল শেষ বলে ১ রান নিতে হতো রংপুরকে। রিপন মন্ডলের করা সে বলে সমীকরণ মেলাতে পারেননি মাহুমদউল্লাহ রিয়াদ। বল মিড উইকেটে ঠেলে দৌঁড়াতে দিয়ে রান আউট হন। এরপর সুপার ওভারে রাজশাহীর সঙ্গে পেরে উঠেনি রংপুর। দলটির হারের দায় পরেছিল রিয়াদের ওপর। ভক্তদের কাছে বনে গিয়েছিলেন খলনায়ক। ২৪ ঘণ্টা যেতেই রংপুরের জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার।
সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দলীয় ৯৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় রংপুর। জয়ের জন্য শেষ ৩১ বলে রংপুরের সমীকরণ ছিল ৫০ রানের। খুশদিল শাহকে সঙ্গে নিয়ে এই সমীকরণ মেলান রিয়াদ। অবিচ্ছিন্ন ৫০ রানের জুটি গড়ে দলকে জয় এনে দেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক।
১৬ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন রিয়াদ। ১১ বলে ১৯ রান করেন খুশদিল। সর্বোচ্চ ৩৫ রান আসে লিটন দাসের ব্যাট থেকে। কাইল মায়ার্স করেন ৩১ রান। এর আগে সিলেটের হয়ে ৩১ বলে ৪৬ রানের ইনিংস খেলেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। ইথান ব্রুকস এনে দেন ৩২ রান। মোস্তাফিজুর রহমান ও ফাহিম আশরাফ তিনটি করে উইকেট নেন।