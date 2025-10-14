হোম > খেলা > ক্রিকেট

ধবলধোলাই এড়াতে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ২ ওয়ানডে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। এবার তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোর চ্যালেঞ্জ। ছবি: এক্স

ইব্রাহিম জাদরান ও রহমানুল্লাহ গুরবাজের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আফগানিস্তান। মাঝের ওভারে ধাক্কা খেলেও সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সামনে ২৯৩ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে হাশমতউল্লাহ শাহিদির দল। অর্থাৎ সিরিজ জিততে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান।

৪৪তম ওভারের চতুর্থ বলে তাওহীদ হৃদয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে রশিদ খান ফিরলে সপ্তম উইকেট হারায় আফগানিস্তান। তাদের স্কোরবোর্ডে তখন ২২১ রান। এমন অবস্থা থেকে ঝড়ো ব্যাটিংয়ে আফগানদের ৩০০ রানের কাছাকাছি নিয়ে যান মোহাম্মদ নবি। ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তার ৩৭ বলের ইনিংস সাজানো ৪ চার ও ৫ ছয়ে।

এর আগে টস জেতা আফগানিস্তানকে উদ্বোধনী জুটিতে ৯৯ রান এনে দেন জাদরান ও গুরবাজ। ৪২ রান করা গুরবাজকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন তানভীর ইসলাম। দ্বিতীয় উইকেটে সেদিকুল্লাহ আতালকে নিয়ে ৭৪ রানের আরও একটি জুটি গড়েন জাদরান। ২৯ রান করে বিদায় নেন আতাল। ৪৭ বল খেলেন এই টপঅর্ডার। আফগানিস্তানের দলীয় রান তখন ১৭৩। এরপরই ব্যাটিং ধস নামে আফগান শিবিরে। পরবর্তী ৪৮ রানে আরও ৫ উইকেট হারায় তারা। সেঞ্চুরির খুব কাছে থাকলেও রান আউটে কাটা পড়ে জাদরানের ৯৫ রানের ইনিংস।

শাহিদি ও ইকরাম আলিখিল ফেরেন সমান ২ রান করে। ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ২০ রান এনে দেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এদিন মাঝের ওভারে বোলিংয়ে এসে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের সামনে যমদূত হয়ে দাঁড়ান সাইফ হাসান। শাহিদি, আতাল ও আলিখিলকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান তিনি। একটি মেডেনসহ ৪ ওভারে সাইফের খরচ মাত্র ৬ রান। হাসান মাহমুদ ও তানভীর নেন দুটি করে উইকেট।

সম্পর্কিত

দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ২২৬ রান, পাকিস্তানের ৮ উইকেট

মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

অশ্বিনকে ‘নির্লজ্জ’ বলছেন গম্ভীর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও লিটনকে নিয়ে অনিশ্চয়তা

লঙ্কা-আফগান সিরিজ নিয়ে আইসিসির কাছে পাকিস্তানের বিশেষ দাবি

অস্বস্তির ব্যাটিং কি আজ বাংলাদেশকে স্বস্তি দিতে পারবে

ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার বড় ধাক্কা

৬১ মিনিটেই খেলা শেষ ভারতের, ধবলধোলাই উইন্ডিজ

বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিচ্ছে বাংলাদেশ, বলছেন জ্যোতি

‘ভারত-অস্ট্রেলিয়াও বাংলাদেশের সঙ্গে পেরে উঠবে না’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা