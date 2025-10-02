হোম > খেলা > ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৬২ রানে গুটিয়ে ভারতের দাপুটে দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন বুমরা-সিরাজ। ছবি: বিসিসিআই

আহমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দিনেই কোণঠাসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজদের বোলিং তোপের মুখে সফরকারীরা ৪৪.১ ওভারেই ১৬২ রানে অলআউট। প্রথম দিনের খেলা শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছে ভারত।

ভারতীয় বোলারদের আঁটসাঁট বোলিংয়ের মুখে কোনো ক্যারিবীয় ব্যাটার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। ফিফটি শূন্য ক্যারিবীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩২ করেন জাস্টিন গ্রিভস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে শাই হোপের ব্যাটে। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন সিরাজ, ৪২ রানে ৩ উইকেট নেন বুমরা। এই ৩ উইকেটের মধ্য দিয়ে দেশের মাটিতে দ্রুততম ৫০ উইকেটের জাভাগল শ্রীনাথের রেকর্ড গড়েছেন বুমরা। উইকেটের ফিফটি গড়তে দুজনের লেগেছে ২৪ ইনিংস।

ভারত প্রথম ইনিংস শুরু করে লোকেশ রাহুলের অপরাজিত ৫৩ রানের সুবাদে ৩৮ ওভারে ২ উইকেটে ১২১ রান করেছে। ৩৬ রান করে জয়সওয়াল ও ৭ রান করে সাই সুদর্শন আউট হয়েছেন। রাহুলের সঙ্গে ১৮ রান নিয়ে উইকেটে আছেন শুবমান গিল।

