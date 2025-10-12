অবশেষে সাকিব রানের দেখা পেলেও হারল তাঁর দল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরে সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কানাডা সুপার সিক্সটি টুর্নামেন্টে খেলছেন। তবে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারছেন না।
১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সাকিবের দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স টানা চার দিন খেলেছে। অধিনায়ক সাকিব সব ম্যাচ খেললেও প্রথম তিন ম্যাচে কোনো রান করতে পারেননি। অবশেষে আজ রানের দেখা পেয়েছেন তিনি। তবে হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্সের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। এই ম্যাচে তিনি বোলিংও করেননি।
ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে আজ সকালে হয়েছে মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স-হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স অধিনায়ক ক্রিস লিন। প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান করে মন্ট্রিল। সাকিব এই ম্যাচে সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ বলে ১ রান করে অপরাজিত থাকেন। দলের সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন জশ ব্রাউন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের এই ওপেনার ২৫ বলে ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।
হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ১৪ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান করেছে দলটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন জো ক্লার্ক। ২৭ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের ইসুরু উদানা নিয়েছেন ২ উইকেট। ব্র্যাড কুরি, অ্যান্ড্রু টাই ও রায়ান হিগিংস একটি করে উইকেট।
এবারের টুর্নামেন্টে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে দুটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। সাকিব সর্বসাকল্যে টুর্নামেন্টে এক রান করেছেন। পেয়েছেনও ১ উইকেট। তবে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন। ৩ ম্যাচে এক ওভার করে বোলিং করেছেন। ১৬.৬৭ ইকোনমিতে দিয়েছেন ৫০ রান।