হোম > খেলা > ক্রিকেট

অবশেষে সাকিব রানের দেখা পেলেও হারল তাঁর দল

ক্রীড়া ডেস্ক    

কানাডায় অবশেষে রান পেলেও হেরেছে তাঁর দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরে সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কানাডা সুপার সিক্সটি টুর্নামেন্টে খেলছেন। তবে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারছেন না।

১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সাকিবের দল মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স টানা চার দিন খেলেছে। অধিনায়ক সাকিব সব ম্যাচ খেললেও প্রথম তিন ম্যাচে কোনো রান করতে পারেননি। অবশেষে আজ রানের দেখা পেয়েছেন তিনি। তবে হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্সের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স। এই ম্যাচে তিনি বোলিংও করেননি।

ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেসে আজ সকালে হয়েছে মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স-হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স অধিনায়ক ক্রিস লিন। প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান করে মন্ট্রিল। সাকিব এই ম্যাচে সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ বলে ১ রান করে অপরাজিত থাকেন। দলের সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন জশ ব্রাউন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের এই ওপেনার ২৫ বলে ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।

হোয়াইট রক ওয়ারিয়র্স ১৪ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান করেছে দলটি। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন জো ক্লার্ক। ২৭ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন। মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্সের ইসুরু উদানা নিয়েছেন ২ উইকেট। ব্র্যাড কুরি, অ্যান্ড্রু টাই ও রায়ান হিগিংস একটি করে উইকেট।

কানাডায় বাজে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব, টানা গোল্ডেন ডাক

এবারের টুর্নামেন্টে সাকিবের মন্ট্রিল রয়্যাল টাইগার্স এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে দুটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। সাকিব সর্বসাকল্যে টুর্নামেন্টে এক রান করেছেন। পেয়েছেনও ১ উইকেট। তবে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন। ৩ ম্যাচে এক ওভার করে বোলিং করেছেন। ১৬.৬৭ ইকোনমিতে দিয়েছেন ৫০ রান।

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

রাজশাহীতে বিপিএল আয়োজন করতে কী কী উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি

রশিদের নামে নাকি বলে কাঁপে বাংলাদেশ

‘বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের স্কিল, মানসিক সব জায়গাতেই সমস্যা’

‘এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ বেশি দিন টিকতে পারবে না’

রেকর্ড রানে আফগানদের আটকেও বড় ব্যবধানে হার বাংলাদেশের

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস

ব্যাটারদের কাজটা সহজ করে দিলেন বোলাররা

এবার বিপিএলে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নোয়াখালীরও

৫ দল নিয়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বিপিএলের পরিকল্পনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা