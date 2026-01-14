‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললে বিসিবির কোনো ক্ষতি হবে না’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তত বাড়ছে। ভারত থেকে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ভেন্যু সরাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এমনকি গতকাল বিসিবি-আইসিসি ভিডিও কনফারেন্সও করেছে। যদিও আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। ভারত থেকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় লিটনদের ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চললেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। আজ বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছু নেই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, এখানে বোর্ডের লাভ-ক্ষতির কোনো বিষয় নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
যদি এখন বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেলে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। বিশ্বকাপে না খেললে কোনো ক্ষতিপূরণ কি বিসিবি দেবে-এই প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল আজ বলেন, ‘ক্রিকেটারদের ক্ষতি হবে (বিশ্বকাপে না খেললে)। কারণ, ক্রিকেটাররা খেললে তারা প্রত্যেক ম্যাচে একটা ম্যাচ ফি পায়। তারা অংশগ্রহণ করে যদি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয় বা যদি বিশেষ কোনো পারফরম্যান্স থাকে, আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের নিয়ম অনুযায়ী তারা যা পাওয়ার সেটা পাবে। সেটা আসলে ক্রিকেটারের পাওনা। এটার সঙ্গে বোর্ডের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তারা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাদের পেছনে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি? চাচ্ছি কি না সেই প্রশ্নের উত্তর দিন আমাকে।’
বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা নিয়ে আজ নাজমুলকে সাংবাদিকেরা যেমন প্রশ্ন করেছেন, পাল্টা প্রশ্ন করেছেন তিনিও। বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এখন ধরুন যে বোর্ডটাই যদি না থাকে, ক্রিকেটাররা থাকবে কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিন আমাকে। আপনারা তো এক দিক থেকে চিন্তা করছেন। আমার এই হাত আছে, দুইটা হাত আছে। এই দুইটা হাত দিয়ে আমরা অনেক কাজ করি। এখন আমার শরীরের সঙ্গে হাত...হাত না থাকলে শরীর থাকবে না। শরীর না থাকলে হাত থাকবে না। তো আমার হাত না থাকলে হাত আর শরীরের কোনো কাজ আছে? ব্যাপারটা একই রকম। তারা (বোর্ড-ক্রিকেটার) অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা চিন্তা করতে পারবেন না। আরেকটা বাদ দিয়ে অন্যটা চিন্তা করতে পারবেন না।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমনের মতে ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে ক্রিকেটারদের চিন্তা না করে মাঠের পারফরম্যান্সেই ফোকাস করা উচিত। সাংবাদিকদের গতকাল সুমন বলেন, ‘যদি আমরা সেটা (বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন) নিয়ে চিন্তা করি, সেটা নিয়ে অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে সেটা ভালো হবে না। যা-ই ঘটুক, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের কাজ ক্রিকেট খেলা। যেটাই হোক, সেটা তো ক্রিকেটারদের হাতে নেই। তাদের শুধু এটা চিন্তা করা উচিত যখন খেলব, ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা করব। সেটাতেই ভালো করার চেষ্টা করব।’
আইসিসির সঙ্গে গতকাল বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, ফারুক আহমেদ ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন সেই সভায় ছিলেন। সভা শেষে ভারতে না যাওয়ার ব্যাপারে বোর্ডের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বিসিবি সহসভাপতি শাখাওয়াত।