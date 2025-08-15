‘ক্রিকেট বাদ দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা বিজ্ঞাপনে কাজ করুক’

মাঠের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ খোয়ানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছেও সিরিজ হারল পাকিস্তান। দুঃসময়ের চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকা পাকিস্তান দলকে নিয়ে তোপ দেগেছেন সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর ওয়ানডে সিরিজও জয় দিয়ে শুরু করে পাকিস্তান। কিন্তু প্রথম ওয়ানডে হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ দুই ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতে উইন্ডিজ। যার মধ্যে ১২ আগস্ট ত্রিনিদাদে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তান হেরেছে ২০২ রানের বড় ব্যবধানে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানের হাসান নাওয়াজ (১১২) ১০০-এর বেশি রান করেছেন। একমাত্র তৃতীয় ওয়ানডেতেই নাওয়াজের উইকেট নিতে পেরেছে উইন্ডিজ। এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা মোহাম্মদ রিজওয়ান (৬৯), বাবর আজম (৫৬) বাজে পারফরম্যান্স করেছেন। যেখানে ওয়ানডে সিরিজে রিজওয়ান ছিলেন অধিনায়ক। বাবর-আজমের মতো অভিজ্ঞদের হতশ্রী পারফরম্যান্সে রাগ ঝেরেছেন বাসিত। ‘দ্য গেম প্ল্যান’ নামে এক অনুষ্ঠানে পরশু রাতে বাসিত বলেন, ‘ক্যারিয়ারের শুরুতে তারা যেভাবে খেলেছিল, সেরকম পারফরম্যান্স দেখা যাচ্ছে না। তাদের দিয়ে এখন বিজ্ঞাপনের কাজ করানো হোক।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ফিফটি (৫৩) করেছেন রিজওয়ান। এই সিরিজে বাবর ফিফটি না করতে পারলেও ৪০-এর ঘরে রান করেছেন। তার আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুটি ফিফটি করেছিলেন পাকিস্তানি এই ব্যাটার। তবে তাঁদের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা দেখা যায় কমই। এমনকি দলের প্রয়োজনে যেভাবে ব্যাটিং করা দরকার, সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একরকম ব্রাত্যই তাঁরা (বাবর-রিজওয়ান)। বাসিত বলেন,
‘তারা (বাবর-রিজওয়ান) কোচের কথাও শোনে না। ব্যাটিং কোচ যা বলে, সেটা শোনার ভান করে থাকে শুধু। ইনজামাম-ইউসুফ বা ইউনিস খানের মতো কাউকে দরকার, যারা তাদের (বাবর-রিজওয়ান) ঘুম থেকে জাগাতে পারবে।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সীমিত ওভারের ক্রিকেটের সিরিজ—সবশেষ ৯ ম্যাচের মধ্যে পাকিস্তান জিতেছে ৪ ম্যাচ। হেরেছে ৫ ম্যাচ। তিন সিরিজের মধ্যে দুটিতে হেরেছে পাকিস্তান। এখন তাদের পরবর্তী ম্যাচ আগস্টের শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাত-আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে কমপক্ষে চার ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন সালমান আলী আগা, হাসান আলীরা। ফাইনালে উঠলে পাকিস্তান খেলতে পারবে পাঁচ ম্যাচ। ৯ সেপ্টেম্বর আমিরাতে শুরু হবে আট দলের এশিয়া কাপ। দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান।