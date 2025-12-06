গোলাপী বলেও অস্ট্রেলিয়ার সামনে দিশেহারা ইংল্যান্ড

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিডের পর ম্যাচে টিকে থাকার জন্য দারুণ একটা শুরুর দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। তেমন কিছু করতে পারেনি সফরকারী দল। উল্টো শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা। তাতেই ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে বসেছে স্বাগতিকেরা।
৫ ফিফটিতে ইংল্যান্ডকে দারুণ জবাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের করা ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানে থামে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের পর ব্রিসবেনের প্রথম ইনিংসেও বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নেন এই পেসার। বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।
৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয দিনের খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে অজিদের স্কোরবোর্ডে ৫০০ রানের বেশি তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন স্টার্ক। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রান এনে দেন তিনি। প্রথম ইনিংসে এটাই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস। ৪৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করা নেসার এদিন ৬৩ রান করে আউট হন।
স্বাগতিকেদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। এছাড়া লাবুশেন ৬৫ ও স্মিথ করেন ৬১ রান। ১৫২ রানে ৪ উইকেট নেন ব্রাইডন কার্স। বেন স্টোকসের শিকার ৩ উইকেট। ১১৩ রান দেন ইংলিশ অধিনায়ক।
১৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ৪৩ রানে পিছিয়ে আছে অতিথিরা। স্টোকস ও উইল জ্যাকস সমান ৪ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। ৪৪ রান করেন জ্যাক ক্রলি। ওলি পোপের ব্যাট থেকে আসে ২৬ রান। স্টার্ক, নেসার ও স্কট বোল্যান্ড দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে অ্যাশেজ সিরিজ শুরু করে ইংল্যান্ড। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সফল হতে পারছে না তারা। আরও একটি হারের অপেক্ষায় স্টোকসরা।