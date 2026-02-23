হোম > খেলা > ক্রিকেট

সুপার এইটেও কি চমকে দেবে জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    

গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে জিম্বাবুয়ে। ছবি: সংগৃহীত

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত নাম জিম্বাবুয়ে। চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে ‘বি’ গ্রুপের সেরা হয়ে সুপার এইটে পা রেখেছে সিকান্দার রাজার দল; হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মতো দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নকে। জিম্বাবুয়ের দাপটে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে অজিরা। এবার শেষ আটেও রাজাদের দাপট দেখার আশায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেমিফাইনালের মিশনে আজ সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

সুপার এইট

জিম্বাবুয়ে-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সরাসরি, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

টি স্পোর্টস

ফুটবল

প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-ইউনাইটেড

সরাসরি, রাত ২টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

