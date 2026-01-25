হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে সমতায় ফিরতে পারবে কি নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দুটিতেই বাজেভাবে হেরেছে নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে এখনো জয়ের দেখা পায়নি কিউইরা। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কিউইরা হেরেছে ৪৮ রানে। রায়পুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত। আজ গুয়াহাটিতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ: ফাইনাল

পার্থ স্কর্চার্স-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি

রাত ৮টা

সরাসরি

আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৩

সম্পর্কিত

বর্জনের আলোচনার মধ্যেই বিশ্বকাপের দল দিল পাকিস্তান

‘গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারতে বাংলাদেশ দল পাঠানো হয়নি’

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে না পারায় আইসিসিকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ফিরে পেলেন বিসিবির সেই আলোচিত পরিচালক

‘মাশরাফি ও আরেকজন ক্রিকেটার বাংলাদেশে থাকতে পারলে সাকিবও পারে’

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াকের পদত্যাগ

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপে খেলবে না পাকিস্তানও

বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করেছে আইসিসি, বলছে পাকিস্তান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা