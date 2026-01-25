ভারতের বিপক্ষে সমতায় ফিরতে পারবে কি নিউজিল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে এখনো জয়ের দেখা পায়নি কিউইরা। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কিউইরা হেরেছে ৪৮ রানে। রায়পুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত। আজ গুয়াহাটিতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ: ফাইনাল
পার্থ স্কর্চার্স-সিডনি সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি
রাত ৮টা
সরাসরি
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৩