বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে আশা ছাড়ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিসিবি। এই চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় শূন্যের কোঠায় সেটা বলাই যায়।
আইসিসির যেকোনো বৈশ্বিক আসরকে কেন্দ্র করে বাড়তি পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন থাকে ক্রিকেটারদের। বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ থাকে। পাশাপাশি বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারলে মোটা অঙ্কের অর্থও যোগ হয় ক্রিকেটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডও পায় বিপুল রাজস্ব। তাই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নিলে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে বিসিবি।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না–এমন ঘোষণা গতকাল দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে এমন সিদ্ধান্তই যে আসবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা কিছু দিন ধরেই আঁচ করা যাচ্ছিল। একই সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চ অংশ না নিলে কেমন রাজস্ব হারাতে পারে বিসিবি সে হিসেবটাও শুরু হয়েছিল আরও আগেই।
বিসিবির বর্তমানে বার্ষিক আয় গড়ে ৩৫০ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৭ চক্রে বার্ষিক ভিত্তিতে আইসিসির বার্ষিক মোট আয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার। আইসিসির কেন্দ্রীয় আয়ের অংশ হিসেবে বিসিবি প্রতি বছর প্রায় ২৬.৭৪ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৮০-২৯০ কোটি টাকা রাজস্ব পায়। এই টাকাটা আসে আইসিসির টেস্ট খেলুড়ে পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে। এর সঙ্গে বিশ্বকাপের সম্পর্ক নেই। বিশ্বকাপ থেকে পাওয়া লাভের ভাগ আর প্রাইজমানি হিসাব করলে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে পারে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা থেকে। সরকার ও বিসিবি মনে করে, কোটি কোটি টাকা হারানোর ক্ষতির চেয়ে তাদের কাছে নিরাপত্তা ও দেশের ‘মর্যাদা’ বড়।
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পরই ভারত থেকে নিজেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দেয় বিসিবি। সংস্থাটিকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে কয়েক দফা আলোচনা করে আইসিসি। তাতে কাজের কাজ হয়নি। গত ২১ জানুয়ারি বোর্ড সভা শেষে বিসিবিকে ২৪ ঘণ্টা সময় বেধে দেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। সরকারের পরামর্শে এবারও ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটুট থাকল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড।