‘নিজেদের বাঁচাতেই অনেকে নির্বাচনের আগে বড় বড় কথা বলেন’

৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।
বিসিবি ক্রিকেট কনফারেন্স আয়োজন করছে মূলত টেস্টে বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আগামীকাল ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেকের ২৫ বছর পূর্ণ করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট। সেই উপলক্ষে আজ ঢাকার এক হোটেলে অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বুলবুল পরিচয় করে দিয়েছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, রকিবুল হাসান, রুবাবা দৌলাসহ আরও অনেককেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যে ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে বুলবুল কথা বলেছেন, সেটা তাঁর কাছে পছন্দ নয়। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এই জিনিসটা (ডায়াস) খুব অপছন্দ করি আমি ব্যক্তিগতভাবে। যে জিনিসটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কেন জানেন? এটা আমাদের দুজনের মধ্যে আপনারা যারা ক্রিকেট চালাবেন বাংলাদেশে এবং আমরা—এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা হচ্ছে যে যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, নাম বলতে চাচ্ছি না। মিথ্যা আশা দেয়, নির্বাচনের আগে অনেক বড় বড় কথা বলেন, তাঁরা এটার পেছনে কেন কথা বলেন জানেন? তাঁরা এর পেছনে লুকোতে পারেন। এগুলোকে সরিয়ে ফেলুন।’
ডায়াসকে বাধা উল্লেখ করে বুলবুল কথা বলার পরপরই উপস্থিত সকলে জোরে করতালি দিয়েছেন। দুই দিন ব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সে কী কী হবে, সেটার একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না। ডায়াস থাকবে না। আমরা সরাসরি যোগাযোগ করব। কীভাবে যোগাযোগ করব? যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করব। সেই যাত্রাপথে কীভাবে চলব, সেটা নিয়েই একটা ছোট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি আপনাদের উদ্দেশ্যে। এই প্রোগ্রামটা গেম ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে সাজিয়েছি। এখানে আঞ্চলিক কী প্রতিক্রিয়া পেলাম, সেটা শুনলাম। বোর্ডের পরিকল্পনা কী, সেটা দেখাব। ইভেন্টস বা লিগ কীভাবে চালাতে পারি, সেটা দেখাব।’
ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ কুইজ সেশনের কথাও উল্লেখ করেছেন বুলবুল। বিজয়ীদের টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমরা গেম ডেভেলপমেন্টের ভূমিকা কীভাবে উন্নত করা যায়, সেটা দেখব। হাবিবুল বাশার সুমন এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন। আমরা এখানে কুইজ সেশন করব। কুইজ সেশনে আমরা কিছু টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেব যেগুলো পেয়েছি ওয়ালটনের কাছ থেকে। এগুলো শেয়ার করব।’ স্লাইড প্রেজেন্টেশনে বুলবুল দ্বিতীয় দিনে কী করবেন, সেটাও দেখিয়েছেন। প্রথম দিনের পর্যালোচনা, ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত করাসহ আরও কিছু বিষয় দ্বিতীয় দিনে আলোচনা করা হবে।