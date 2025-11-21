পার্থে ১৯ উইকেট পতনের দিনে বিপদে অস্ট্রেলিয়াও

আগুনের জবাব আগুনে দেওয়া বুঝি একেই বলে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়ছে পার্থে। ইংল্যান্ডকে দ্রুত গুটিয়ে দিয়েও স্বস্তিতে নেই অস্ট্রেলিয়া। ৯ উইকেট হারিয়ে বড্ড বিপাকে অজিরা।
পার্থে আজ অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম অংশটা ছিল মিচেল স্টার্ক। ৭ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। স্টার্কের পাল্টা জবাব দিচ্ছেন বেন স্টোকস-জফরা আর্চাররা। প্রথম দিনেই পড়েছে ১৯ উইকেট। হাতে ১ উইকেট দিনে এখনো ৪৯ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া।
পার্থে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৪.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান। অর্ধেক ব্যাটার ড্রেসিংরুমে ফেরার পর পার্থে তাণ্ডব চলে।ষষ্ঠ উইকেটে হ্যারি ব্রুক-জেমি স্মিথ গড়েন ৩১ বলে ৪৫ রানের জুটি। ৩১তম ওভারের পঞ্চম বলে ব্রুককে (৫২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রেন্ডন ডগেট। তাতে অভিষেক টেস্টেই উইকেটের দেখা পেলেন ডগেট।
ব্রুকের বিদায়ের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডের ইনিংসে ধসের শুরু। ২৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান থেকে ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায়। স্টার্ক ৭ উইকেট নিয়ে অ্যাশেজে ১৩তম অস্ট্রেলিয়ার বোলার হিসেবে ১০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারের উইকেট এখন ১০৪।
অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নেমে অস্বস্তিতে পড়েছে ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে। জফরা আর্চার লাগাতার ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করেছেন। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা অজিদের স্কোর হয়ে যায় ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৩১ রান। যাঁদের মধ্যে টেস্ট অভিষেকে শূন্য রানে আউট হয়েছেন অজি ওপেনার জেক ওয়েদার্যাল্ড। অজিদের প্রথম ৪ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন দুই পেসার মার্ক উড ও জফরা আর্চার।
বেকায়দায় পড়া অস্ট্রেলিয়ার হাল ধরেন ট্রাভিস হেড ও ক্যামেরন গ্রিন। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা (হেড-গ্রিন) গড়েন ৭১ বলে ৪৫ রানের জুটি। কিন্তু অজিরা যে তখনো ঘুণাক্ষরে টের পায়নি কী হতে চলেছে। ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারি, স্কট বোল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচ ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন বেন স্টোকস। যাঁদের মধ্যে হেড (২১), গ্রিন (২৪), ক্যারি (২৬) ২০-এর ওপর রান করেছেন। স্টার্ক ১২ রান করেছেন। তবে রানের খাতা খুলতে পারেননি বোল্যান্ড।
টেস্টে এই নিয়ে ছয়বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন স্টোকস। স্টোকসের আগুনে বোলিংয়ে ৪ উইকেটে ৭৬ রান থেকে ৯ উইকেটে ১২১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রান করে আজ প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।