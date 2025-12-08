বাংলাদেশের বিপক্ষে নতুন ভেন্যুতে খেলতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের খবর বহু পুরোনো। ১৮ বছর পর এই দ্বীপরাষ্ট্রে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ দেড় যুগ পর অস্ট্রেলিয়ার নতুন এক ভেন্যুতে বাংলাদেশ খেলবে বলে শোনা যাচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের ম্যাকে শহরের ভেন্যু গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে বাংলাদেশ সিরিজের একটা টেস্ট হতে পারে বলে ক্রিকেট ডট কম ডট কম এইউ গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। অ্যাশেজের পরে প্রথম সিরিজে একটি টেস্ট আয়োজন করতে প্রস্তুত গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনা। কুইন্সল্যান্ডের রাজ্য প্রধান ডেভিড ক্রিসাফুলি জানিয়েছেন।
সাধারণত অস্ট্রেলিয়ায় কোনো টেস্ট সিরিজ হলে ব্রিসবেনের গ্যাবায় একটা টেস্ট থাকেই। তবে ১৯৭৬-৭৭ মৌসুমের পর এবারই প্রথম গ্যাবায় কোনো টেস্ট হবে না। তাই বলে কুইন্সল্যান্ড রাজ্য একেবারে ফাঁকা থাকছে না। ক্রিসাফুলি বলেন, ‘গত ৫০ বছরের হিসেবে এবারই প্রথম ব্রিসবেনে কোনো টেস্ট হচ্ছে না। ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণেই মূলত সেটা হচ্ছে। আমাদের একটা টেস্ট হবে। ম্যাকেতে সেই টেস্টটা হবে বাংলাদেশের বিপক্ষে।’ ম্যাকের গ্রেট বেরিয়ার রিফ অ্যারেনা হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ১২তম টেস্ট ভেন্যু।
পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার কথা ছিল ২০২৭ সালে। কিন্তু সেই বছরের মার্চে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) টেস্টের দেড় শ বছর পূর্তিতে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড খেলবে বিশেষ টেস্ট। তা ছাড়া বিভিন্ন ম্যাচের কারণে অস্ট্রেলিয়ার স্টেডিয়ামগুলো তখন ব্যস্ত থাকবে। এ কারণে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজটি ২০২৬ সালে আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও সূচি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ২০২৬-২৭ মৌসুমের গ্রীষ্মটা মূলত অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের টেস্টের জন্য সূচিটা একটু ব্যতিক্রমই। পার্থ, অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন, সিডনি—সূচি অনুযায়ী সেই সময় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চারটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়া সফর বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য একেবারে নতুন কিছু নয়। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো বটেই। অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের বিপক্ষেও তাদের মাঠে গিয়ে খেলেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন-রাকিবুল হাসানরা। তবে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ সবশেষ খেলেছে ২০০৮ সালে। সেবার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে দুই টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। ডারউইনে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ১৩২ রানে হারিয়েছিল অজিরা। পরের টেস্টেও বাংলাদেশ ইনিংসে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। কেয়ার্নসে বাংলাদেশের বিপক্ষে ইনিংস ও ৯৮ রানে জিতেছিল অজিরা।