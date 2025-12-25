বিপিএলে থাকতে চান না সুজন, সিলেটে উত্তপ্ত পরিবেশ

১২তম বিপিএল শুরু হতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। সিলেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াচ্ছে নতুন বিপিএল। তার আগেই আজ পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষোভে মাঠ ছাড়লেন নোয়াখালী এক্সপ্রেসের প্রধান কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের।
আগামীকাল ম্যাচ রয়েছে প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালী এক্সপ্রেসেরও। চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে নোয়াখালী। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বাস থেকে ক্রিকেটাররা নেমেছিলেন। হঠাৎ করেই স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা যায় প্রধান কোচ সুজন ও সহকারী কোচ তালহাকে। দুজনই খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। সিএনজিতে করে যখন তাঁরা (সুজন-তালহা) মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের বুম-ক্যামেরা ঘিরে ধরে তাঁদের। তালহা জুবায়েরকে বলতে শোনা গেছে, ‘আমার জীবনে অনেক বিপিএল করেছি। সবচেয়ে বিরক্তিকর বিপিএল লেগেছে এটা।’ সুজনকে এরপর তালহা জুবায়ের প্রশ্ন করেন, ‘আপনি করবেন কি না জানি না। আমি করব না।’
তালহার সুরে সুর মিলিয়েছেন সুজনও। সাংবাদিকদের নোয়াখালীর প্রধান কোচ বলেন,‘আজ আমি কিছু করতেই পারব না। মেজাজ অনেক খারাপ। পরে দেখব। সে (তালহা) বল চুরি করবে নাকি বেচে খাবে? বলের টাকাও তো নিইনি আমরা। কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। করব না বিপিএল।’ এমনকি এবারের বিপিএলে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কোচের দায়িত্বেও থাকতে চান না বলে সুজন জানিয়েছেন। তাহলে কে নেবেন নোয়াখালীর প্রধান কোচের দায়িত্ব—এমন প্রশ্নের উত্তরে সুজন বলেন, ‘অনেক কোচ আছেন। তাঁরা নিতে পারবেন।’
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। শেষ হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।