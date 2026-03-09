হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন, নেই নিউজিল্যান্ডের কেউ

ক্রীড়া ডেস্ক    

নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল ভারত। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। গতকাল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসের তৃতীয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার স্বাদ পায় সূর্যকুমার যাদবের দল।

ফাইনালের পর ২৪ ঘণ্টা না যেতেই সদ্য শেষ হওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বেছে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। অনুমিতভাবে যেখানে চ্যাম্পিয়ন ভারতের ক্রিকেটারদের আধিক্য। আয়োজকদের চারজন ক্রিকেটার আইসিসির প্রকাশিত সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছে। তবে সেরা একাদশে নেই আরেক ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডের কোনো ক্রিকেটার।

সম্পর্কিত

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী কোচকে নিয়োগ দিল শ্রীলঙ্কা

চাকরি ছেড়েও মায়ের কাছে থাকা হলো না সাংবাদিক রাজুর

‘ভারতই এই শিরোপার যোগ্য দাবিদার ছিল’

‘ভারত বিশ্বকাপ জেতে, পাকিস্তান কেনিয়া-উগান্ডাকে হারিয়েই উদ্‌যাপন করে’

বাংলাদেশকে সমীহ করছে পাকিস্তান

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কত টাকা পেল ভারত

ওয়ানডেতে আগের অবস্থায় ফিরতে চায় বাংলাদেশ

ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল ভালো লাগেনি মাশরাফির

স্যামসনকে বদলে দেওয়ার নেপথ্যের নায়ক শচীনও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা