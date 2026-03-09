বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন, নেই নিউজিল্যান্ডের কেউ

ভারতের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। গতকাল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসের তৃতীয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার স্বাদ পায় সূর্যকুমার যাদবের দল।
ফাইনালের পর ২৪ ঘণ্টা না যেতেই সদ্য শেষ হওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বেছে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। অনুমিতভাবে যেখানে চ্যাম্পিয়ন ভারতের ক্রিকেটারদের আধিক্য। আয়োজকদের চারজন ক্রিকেটার আইসিসির প্রকাশিত সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছে। তবে সেরা একাদশে নেই আরেক ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডের কোনো ক্রিকেটার।